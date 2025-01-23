Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 6 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir otomobili kent merkezinde durdurarak detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Araçta yapılan aramada, yastığın içine gizlenmiş şekilde 1 kilo 802 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ek olarak, başka bir uyuşturucu operasyonu çerçevesinde de 2 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.