Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Uşak merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak ve Kars'ta belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 88 yeşil reçeteli hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 33 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira'a el konuldu.

Operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.