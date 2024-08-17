Uşak'ta Yangın Alarmı: Eşme İlçesindeki Otluk Alan Alev Alev Yandı

Uşak Eşme'de Yangın Tehlikesi

Uşak'ın Eşme ilçesinde bulunan otluk alanda belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yangın, Dereli köyü civarında başladı ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Yangının büyümesi üzerine ihbar yapıldı ve bölgeye itfaiye ekipleri ve arazözler gönderildi. Yangınla mücadele için havadan da bir helikopterle müdahale edilmeye başlandı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için tüm ekiplerin seferber olduğunu bildirdi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenildi. Yangının yayılmaması için bölgedeki çalışmalara hız verildi.