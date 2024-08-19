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Uşak'ta Yangın Felaketi: Havadaki Görüntüler Ortaya Çıktı

Uşak'ta çıkan orman yangını sonrası zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:14
Uşak'ta Yangın Felaketi: Havadaki Görüntüler Ortaya Çıktı

Uşak'ta Yangın Sonrası Havadan Görüntüler

Uşak'ın Eşme ilçesinde, 17 Ağustos Cumartesi günü otluk bir alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, büyük bir felakete yol açtı.

Yangının Yayılması ve Mücadele

Yangının büyümesiyle birlikte, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaştı. Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, karadan ve havadan gerçekleştirdikleri müdahalelerle yaklaşık 46 saat süren bir mücadelenin ardından yangını kontrol altına almayı başardı.

Zarar Gören Alanlar Havadadan İncelendi

Yangın sonrası zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge bürünürken, dron ile çekilen görüntülerde bu tahribat açıkça görüldü. Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları halen devam etmekte.

Ev Tahliyeleri ve Tedbirler

Yangın nedeniyle, Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde toplam 21 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Tehlikenin geçmesiyle birlikte, vatandaşların evlerine dönüşlerine izin verildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar...

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

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