Uşak'ta Yangın Paniği: İş Yeri Alev Alev Yandı

Uşak'ta Yangın Söndürüldü

Uşak'ın Köme Mahallesi İkinci Yurt Sokak'ta bulunan kapalı bir iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki depo ve iki katlı binanın çatısına sıçrayarak büyük bir paniğe yol açtı. Yangını söndürme çalışmaları, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Belirsiz

Yangın, motosiklet tamiri yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan ikinci el eşya dükkanına ait depoya ve üst kattaki binanın çatısına da sıçradı.

Acil Ekipler Olay Yeriyle İlgili Harekete Geçti

Alevler yükseldiği sırada, bölgedeki sakinler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın, iş yerine büyük zarar vererek kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Ayrıca, yanındaki depoda ve binanın çatısında da önemli hasar meydana geldi.

Uşak'ta iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki depo ile iki katlı binanın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi, depoda ve binanın çatısında hasar oluştu.

Uşak'ta iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki depo ile iki katlı binanın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi, depoda ve binanın çatısında hasar oluştu.

Uşak'ta iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki depo ile iki katlı binanın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi, depoda ve binanın çatısında hasar oluştu.

Uşak'ta iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki depo ile iki katlı binanın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi, depoda ve binanın çatısında hasar oluştu.

Uşak'ta iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki depo ile iki katlı binanın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi, depoda ve binanın çatısında hasar oluştu.

Uşak'ta iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki depo ile iki katlı binanın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi, depoda ve binanın çatısında hasar oluştu.

Uşak'ta iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki depo ile iki katlı binanın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi, depoda ve binanın çatısında hasar oluştu.