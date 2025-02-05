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Uşak'ta Yeşil Reçete Hapsinde Büyük Ele Geçirme

Uşak'ta yapılan operasyonda 7 bin 562 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:23
Uşak'ta Yeşil Reçete Hapsinde Büyük Ele Geçirme

Uşak'ta Büyük İlaç Operasyonu

Uşak'ta düzenlenen başarılı bir operasyonla, yeşil reçeteye tabi 7 bin 562 hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, adli mercilere tutuklandı.

Detaylar Ortaya Çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri otomobili kent merkezinde durdurdu. Araçta gerçekleştirilen aramalar sonucunda 5 bin 377 hap bulunarak sürücü E.Ç. gözaltına alındı.

Ayrıca, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında durdurulan başka bir otomobilde de 2 bin 185 hap ele geçirildi. İlgili araçta bulunan Y.Ö. ve M.A. da gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ç. ve Y.Ö. tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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