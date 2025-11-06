Uşak'ta Yıldırım Çatı Yangınına Neden Oldu — Banaz Muratlı
Olayın Detayları
Yangın, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Muratlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.S’ye ait ahşap 2 katlı evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu alevler yükseldi.
Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çatı katını sardı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Banaz Belediyesi İtfaiyesi ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan, yangında çatı katında hasar meydana gelirken, evin alt kısmında bulunan büyükbaş hayvanlar köylülerin yardımıyla güvenli bir bölgeye götürüldü.
