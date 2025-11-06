Uşak'ta Yıldırım Çatı Yangınına Neden Oldu — Banaz Muratlı

Uşak'ın Banaz ilçesi Muratlı köyünde yıldırım düşmesi sonucu H.İ.S.'ye ait 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 23:18
Uşak'ta Yıldırım Çatı Yangınına Neden Oldu — Banaz Muratlı

Uşak'ta Yıldırım Çatı Yangınına Neden Oldu — Banaz Muratlı

Olayın Detayları

Yangın, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Muratlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.S’ye ait ahşap 2 katlı evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu alevler yükseldi.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çatı katını sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Banaz Belediyesi İtfaiyesi ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangında çatı katında hasar meydana gelirken, evin alt kısmında bulunan büyükbaş hayvanlar köylülerin yardımıyla güvenli bir bölgeye götürüldü.

UŞAK’TA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 2 KATLI BİR EVİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI...

UŞAK’TA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 2 KATLI BİR EVİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

UŞAK’TA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 2 KATLI BİR EVİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kacır: Şırnak’ta 341 milyon liralık 11 yeni proje hayata geçiriliyor
2
Kocaeli Körfez’de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
3
Uşak'ta Yıldırım Çatı Yangınına Neden Oldu — Banaz Muratlı
4
Denizli'de Jandarma Operasyonu: 2 bin 149 extacy hap ve 60 bin 600 TL ele geçirildi
5
Kayseri'de Kukla Sanatçısı Adem Ocaktan ve Oğlu Sopayla Darp Edildi
6
Malatya'da Kavşakta Çarpışma: 3 Kişi Yaralandı
7
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu