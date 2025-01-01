Uşak'ta Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Uşak'ta Şoke Eden Olay: Yol Kenarında Ceset

Uşak'ta, Yapağılar köyü yakınlarında gece saatlerinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Olay, bölgeden geçerken bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, cesedi inceleyerek, henüz kimliği belirlenemeyen erkeğin başından sert bir cisimle yaralandığını ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Öldüğü belirlenen erkeğin cesedi, otopsi işlemleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.