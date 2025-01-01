Uşak'ta Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Uşak'ta Şok Edici Bulgu: Yol Kenarında Erkek Cesedi

Uşak'ın Yapağılar köyü yakınlarında, gece saatlerinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. İlk tespitlere göre, cesedin başından sert bir cisimle yaralandığı belirlendi.

Olayı fark eden çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, gerçekleştirdikleri parmak izi araştırması sonucunda, maktulün Barış Dedeoğlu (34) olduğunu belirledi.

Dedeoğlu'nun cenazesi, Konya'da yaşayan ailesinin teşhisi sonrası kendilerine teslim edildi. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede soruşturma başlatarak şüpheliyi tespit etti.

Şüpheli olarak belirlenen A.Ç. (37) için yakalama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili detayların toplanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.