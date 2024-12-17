Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nin Su Kemerleri Yeniden Hayat Buluyor

Uşak'ın Ulubey ilçesinde yer alan Blaundos Antik Kenti, geçmişine sahip çıkmak adına önemli bir adım atıldı. Roma dönemine ait 5 su kemeri, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı.

Kazı Çalışmaları ve Restorasyon Süreci

2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları, Uşak Müzesi Müdürlüğü bünyesinde yürütülmeye devam ediyor. Bu yıl su kemerlerinin bulunduğu bölgede yoğunlaşan çalışmalar sonucunda, sadece 1'i orijinal haliyle ayakta kalan su kemerlerinden 5'i restore edilerek gün yüzüne çıkarıldı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, restorasyon süreci hakkında bilgiler verirken, "Kente su taşıyan kemerlerden sadece bir tanesi orijinal haliyle ayaktaydı. Kalan 9 kemer sadece kalıntı olarak vardı. Bugün itibarıyla 1 orijinal haliyle olan kemerimizin yanında 5 su kemerimiz daha ayağa kaldırıldı." dedi.

Geleceğe Miras Projesi

Vali Aktaş, kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklendiğini ve Geleceğe Miras Projesi kapsamında projenin sürdüğünü belirtti. Bu çalışmalara sağlanan finansal desteklerin, antik kentin korunması açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Vali Aktaş, "İnşallah 2025 yılında kalan 4 su kemerimiz daha ayağa kaldırılacaktır. Bunun özelliği, burada yaptığımız kazı çalışmalarında sonuca vardırdığımız ilk restorasyon çalışması olmasıdır." şeklinde konuştu.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ndeki Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen su kemerlerinden 5'i restore edildi.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ndeki Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen su kemerlerinden 5'i restore edildi.