Uşak Ulubey'de Filistin'e Destek Yürüyüşü — Küresel Sumud Filosu'na Destek

Uşak Ulubey'de, Küresel Sumud Filosu'na destek için Filistin ve Gazze'ye insani yardım çağrısı yapılan yürüyüş düzenlendi.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 19:58
Uşak Ulubey'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

Küresel Sumud Filosu'na destek çağrısı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, Filistin ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüş, Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edildi. Katılımcılar Hürriyet Caddesi'nde toplanarak ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla ilçe meydanına yürüdü ve İsrail aleyhine slogan attı.

Yürüyüşte açılan pankartta "Şehitlerimiz ve Filistin için yürüyoruz" yazısı yer aldı. Katılımcılar ayrıca "Filistin halkı yalnız değildir", "Direnen Filistin halkı kazanacak" ve "Soykırıma göz yumma" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Uşak Şube Başkanı Hasan Fatih Göç, Gazze'nin sadece bir şehir değil aynı zamanda bir sembol olduğunu belirtti. Göç, İsrail'in saldırılarında Filistin'de binlerce çocuk ve kadının katledildiğini hatırlatarak, Gazze'ye gıda ve tıbbi malzeme taşıyan Küresel Sumud Filosu'na hukuksuz saldırı yapıldığını ifade etti.

Göç'ün açıklamasından öne çıkan bölüm şöyle: "İşgalciler, tonlarca ağırlıktaki bombaların ve insanlık dışı saldırıların yanında insani yardımların girişini de engelleyerek açlığı da Gazze'de bir silah olarak kullanıyor. Düzenlenen bu filolar sadece bir yardım hareketi değil, aynı zamanda bir adalet arayışı, bir insanlık mücadelesidir. Bu yolda her birimize büyük sorumluluk düşüyor. Dünya tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İşgalci İsrail tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım suçu işliyor."

Yürüyüşe, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan ve Belediye Başkanı Veli Koçlu da katıldı.

