Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi CBME Türkiye 2025’te Öne Çıktı

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (DTS Tasarım Merkezi), 3-6 Aralık 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 43. Uluslararası İstanbul Anne, Çocuk ve Bebek Ürünleri Fuarı - CBME Türkiyede sektörde yoğun ilgi gördü.

Fuar Katılımı ve Öne Çıkan Etkinlikler

DTS Tasarım Merkezi, fuar boyunca açtığı stand, düzenlediği paneller ve atölye çalışmalarıyla yenilikçi tasarım ve ürün geliştirme kapasitesini ulusal ve uluslararası paydaşlara sundu. Stand alanında sergilenen prototipler, uygulamalı gösterimler ve tasarım örnekleri yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi topladı.

Merkez akademisyenleri; sanat ve tasarım temelli öğrenme süreçlerinin yenilikçiliğe etkisi, dijital dönüşümün moda tasarımına yansımaları ve bebek giyiminde akıllı tekstil uygulamaları gibi başlıklarda önemli değerlendirmeler yaptı. Doç. Dr. Eren Öner, Öğr. Gör. Dr. Ceyda Sıkı ve Öğr. Gör. Dr. Neslihan Öpöz Vural katılımcılarla güncel bilgi ve uygulamaları paylaştı.

Doç. Dr. Eren Öner, "Bebek Giyiminde Akıllı Tekstil Uygulamaları ve Sektöre Yansımaları" başlıklı oturumda sektörün dönüşüm dinamiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğr. Gör. Dr. Neslihan Öpöz Vural, "Dijital Çağda Moda Tasarımı ve Anne-Bebek Giyimine Yansımaları" panelinde kullanıcı deneyimi, marka algısı ve tasarım odaklı dönüşüm süreçlerine dair görüşlerini aktardı. Öğr. Gör. Dr. Ceyda Sıkı ise "Sanatla Öğrenmek, Üretimle Dönüşmek: Yenilikçiliği Şekillendirmek" panelinde sanat temelli öğrenme ve deneyim odaklı tasarım süreçlerine dair yenilikçi yaklaşımlar sundu.

Design Lab ve Atölye Deneyimleri

Uşak Üniversitesi logolarıyla konumlandırılan Design Lab atölye alanında ziyaretçilere uygulamalı tasarım deneyimleri sunuldu. Öğr. Gör. Dr. Ceyda Sıkı tarafından yürütülen "Yeni Yılın İzleri: Kil ile Tasarım Atölyesi" katılımcılara kendi tasarımlarını oluşturma fırsatı sağladı ve yüksek katılım sağlandı. Öğr. Gör. Dr. Neslihan Öpöz Vural tarafından gerçekleştirilen "Çanta Baskı ve Suluboya Atölyeleri" ise fuar ziyaretçilerine nitelikli workshop deneyimleri sundu.

Akademi-Sanayi İş Birlikleri ve Değerlendirmeler

DTS Tasarım Merkezi, fuar süresince düzenlenen workshoplar ve görüşmelerle akademi-sanayi iş birliklerini güçlendirdi; yeni projelerin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar attı. Stand ziyaretleri ve paneller aracılığıyla merkezin çalışmaları uluslararası platformda geniş kitlelere aktarıldı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, DTS Tasarım Merkezinin CBME Türkiye 2025’teki katılımını değerlendirirken merkezin üniversitenin vizyonuna yaptığı katkıyı vurguladı: "DTS Tasarım Merkezimiz, tasarım ve inovasyon alanındaki uzmanlığını uluslararası platformlarda sergileyerek hem üniversitemizi hem de şehrimizi başarıyla temsil ediyor. Merkezimizin CBME Türkiye 2025’te gerçekleştirdiği paneller, atölye çalışmaları ve sektör iş birlikleri; Uşak Üniversitesinin üretime, teknolojiye ve tasarıma dayalı güçlü vizyonunun açık bir göstergesidir. Bu tür organizasyonlar, öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve sektör temsilcileri arasında köprü kurarak hem bilgi paylaşımını hem de ortak proje geliştirme süreçlerini desteklemektedir"

Prof. Dr. Savaş sözlerine şöyle devam etti: "Üniversite-sanayi iş birliği modelini güçlendiren çalışmalarıyla DTS Tasarım Merkezi, ülkemizin tasarım ve tekstil teknolojileri alanındaki rekabet gücünü artırmaya katkı sağlamaktadır. Uluslararası fuarlarda sergilenen bu etkinliklerin, hem akademik hem de ekonomik açıdan önemli çıktılar üreteceğine inanıyorum. Emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyorum."

Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi, tasarım, inovasyon ve tekstil teknolojileri alanındaki uzmanlığını sektöre taşıyarak CBME Türkiye 2025’te en aktif katılımcılardan biri oldu ve yeni iş birliklerinin temelini attı.

