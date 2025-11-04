Uşak Üniversitesi'nde 4 Kasım 2025 Akademik Yükselme ve Cübbe Giyme Töreni

Uşak Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yükselme ve Cübbe Giyme Töreni gerçekleştirildi

4 Kasım 2025 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Uşak Üniversitesi yönetimi, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile akademik ve idari personel hazır bulundu.

Törenin akışı ve katılımcılar

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın konuşmasıyla başladı. Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kenan Taş, Prof. Dr. Lütfi Özav ve Prof. Dr. Osman Birgin, Genel Sekreter Bülent Şahin ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Savaş'ın mesajları

Prof. Dr. Ekrem Savaş, akademik yükselmenin sadece unvan değişikliği olmadığını; bunun yılların emeğini, azmini ve kararlılığını temsil ettiğini vurguladı. Konuşmasında, "Bugün cübbelerini giyen her bir hocamız, bilimin ışığını hem öğrencilerine hem de topluma taşımaktadır. Hepiniz Uşak Üniversitesinin bilgi üreten, sorgulayan ve geleceğe yön veren vizyonunun birer temsilcilerisiniz." ifadelerine yer verdi.

Rektör Savaş, üniversitenin 2018'den bu yana benimsediği "Aklın ve bilimin ışığında yeni nesil üniversite" vizyonuyla önemli mesafeler kat edildiğini belirtti. Akademik kadrodaki büyümeye dikkat çekerek, "2017’de 691 olan akademik personel sayımızı 2025’te 915’e ulaştırdık. Sadece sayısal değil, niteliksel olarak da büyüdük. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayımızı 45’ten 26’ya düşürerek daha etkileşimli, daha kaliteli bir eğitim ortamı sağladık." dedi.

Akademik başarılar ve uluslararası görünürlük

Uşak Üniversitesi'nin araştırma ve yayın performansını artırdığını belirten Savaş, üniversitenin beşinci kez Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralamaları listesinde yer aldığını; URAP Türkiye Sıralamasında 8 basamak yükselerek 98. sıraya, QS Avrupa Sıralamasında ise 72 Türk üniversitesi arasında yer aldığını aktardı. Ayrıca, Stanford Üniversitesi verilerine göre hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde bu yıl da 5 akademisyenin (kendisi de dahil) yer aldığını hatırlattı.

Rektör Savaş, uluslararası iş birliklerine ilişkin rakamları da paylaşarak, "2018’de 10 olan ikili iş birliği sayımızı 92’ye, Erasmus anlaşmalarımızı 67’den 402’ye çıkardık. 2018’de 10 olan gelen öğrenci sayımız bugün 85’e yükselirken, giden öğrenci sayımız 500’e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bölgesel kalkınma ve kalite süreçleri

Bölgesel Kalkınma Odaklı bir üniversite olduklarını belirten Savaş, Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla yerli ve milli tasarımlarla uluslararası başarılara imza attıklarını söyledi. Üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesine vurgu yaparak merkezin bölge ekonomisine katma değer sağladığını ifade etti.

Kalite süreçlerine değinen Savaş, Uşak Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 5 yıllık tam akreditasyon aldığını, 25 programın çeşitli kuruluşlardan akredite edildiğini ve 19 programın akreditasyon sürecinin devam ettiğini aktardı.

Rektör Savaş konuşmasını, "Bilimsel başarı yalnızca bireysel çabanın değil, ekip ruhunun, dayanışmanın ve kurumsal kültürün ürünüdür. Unvanlar, hedefe ulaşmanın sonu değil; yeni başlangıçların habercisidir. Çünkü biz biliyoruz ki, bilim unvan için değil, insanlık için yapılır" ve "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Uşak Üniversitesinin bilimde, sanatta ve teknolojide daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum." sözleriyle tamamladı.

Cübbe giydirme ve törenin sonu

Konuşmanın ardından akademik unvanı yükselen 18 profesöre, 35 doçente ve 53 doktor öğretim üyesine cübbeleri giydirilerek beratları takdim edildi. Tören, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla son buldu.

