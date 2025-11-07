Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık MYO, 6 Kasım 2025 Havalimanı Kaza-Yangın Tatbikatına Katıldı

Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık MYO, 6 Kasım 2025'te Uşak Havalimanı'nda düzenlenen kaza kırım ve yangın tatbikatına katılarak öğrencilere saha deneyimi sağladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:47
Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık MYO, Uşak Havalimanı Tatbikatında

Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)6 Kasım 2025 tarihinde Uşak Havalimanı’nda düzenlenen kapsamlı kaza kırım ve yangın tatbikatına aktif katılım sağladı. Tatbikat, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek, acil durum müdahale kapasitesini artırmak ve afet senaryolarına hazırlık düzeyini ölçmek amacıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat Senaryosu ve Müdahale Süreci

Senaryo gereği, 48 yolcuyu taşıyan bir yolcu uçağının Uşak Havalimanı’na iniş yapamadan pist yakınlarına düşmesi ve ardından yangın çıkması canlandırıldı. Olayın ihbar edilmesiyle birlikte DHMİ Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli senaryo gereği olay yerine yönlendirildi. Arama-kurtarma ekipleri kazazedelerin tahliyesini sağlarken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirip yaralıları ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Katılımcılar ve Öğrenci Deneyimi

Uşak Üniversitesi’ni temsilen Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut Atasever, Öğr. Gör. Zübeyde Kaya, Öğr. Gör. Ramazan Saraç, Öğr. Gör. Alev Yıldırım ve çok sayıda Sivil Havacılık MYO öğrencisi tatbikatta yer aldı. Öğrenciler, sahada yürütülen acil durum prosedürlerini, kurumlar arası koordinasyon süreçlerini ve operasyonel müdahaleleri yakından izleme imkânı buldu.

Tatbikat, öğrencilere teoride öğrenilen acil durum yönetimi, kriz yönetimi ve havacılık güvenliği konularını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sundu; ayrıca ekip çalışması, iletişim, hızlı karar verme ve liderlik becerileri açısından önemli kazanımlar sağladı.

Yetkili Açıklaması ve Değerlendirme

Doç. Dr. Mesut Atasever tatbikatın öğrenciler için son derece değerli bir saha deneyimi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bu tür organizasyonlar, öğrencilerimizin mesleki yeterliliklerini pekiştiriyor ve teorik bilgilerini gerçek yaşam senaryolarında gözlemleme olanağı sağlıyor. Özellikle kriz yönetimi, güvenlik kültürü ve acil durum farkındalığı konularında önemli bir bilinç oluşturuyor. Katkı sunan tüm kurumlara ve tatbikata emek veren öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Gerçeği aratmayan tatbikat, DHMİ, AFAD, Uşak Belediyesi, UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri arasında acil durumlarda yürütülecek koordinasyonun etkinliğini test etme fırsatı sundu ve Sivil Havacılık MYO öğrencilerinin sektör uygulamalarını görerek saha tecrübesi kazanmalarına katkı sağladı.

Genel Sonuç

Tatbikat sonunda yapılan değerlendirmede kurumlar arası iletişimin güçlü olduğu, müdahale sürelerinin hedeflenen seviyede gerçekleştiği ve ekiplerin olası bir uçak kazasına karşı yüksek hazırlık düzeyinde bulunduğu gözlemlendi.

