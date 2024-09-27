DOLAR
34,18 -0,14%
EURO
38,17 0,37%
ALTIN
2.928,59 0,15%
BITCOIN
2.243.687,55 -1,4%

Uşak Valiliğine Naci Aktaş Atandı

Naci Aktaş, Uşak Valisi olarak görevine başladı. Törende halkla buluşarak önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 13:00
Uşak Valiliğine Naci Aktaş Atandı

Naci Aktaş Uşak Valisi Olarak Görevine Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş, görevine resmi bir törenle başladı.

Karşılama Töreni

Valilik önünde düzenlenen tören sırasında Aktaş, yöresel kıyafetler giymiş çocukların çiçekleriyle karşılandı. Tören mangasını selamladığı esnada, kendisini karşılayanlarla tokalaşarak valilik binasına geçti.

Önemli Mesajlar

Göreve başlamanın onurunu yaşadığını belirten Vali Aktaş, “Devlete ve millete hizmet etmek benim için büyük bir gurur. Kentimize hizmet eden tüm valilere teşekkür ediyorum.” dedi.

Öncelikli hedeflerinin ihtiyaç sahibi aileler, şehit aileleri, gaziler ve engelli bireyler olduğunu ifade eden Aktaş, “Kapımız her hemşehrimiz için gönül kapısıdır.” diye ekledi.

Toplumun Destekleri

Karşılama törenine, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Şanlı gibi birçok önemli isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş görevine başladı. Valilik önünde törenle karşılanan Aktaş'a yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş görevine başladı. Valilik önünde törenle karşılanan Aktaş'a yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş görevine başladı. Valilik önünde törenle karşılanan Aktaş'a yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş görevine başladı. Valilik önünde törenle karşılanan Aktaş'a yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş görevine başladı. Valilik önünde törenle karşılanan Aktaş'a yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş görevine başladı. Valilik önünde törenle karşılanan Aktaş'a yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçek verdi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İrlanda'da İsrail'in İşgal Ürünlerine Karşı Büyük Yürüyüş
2
Ankara İtfaiyesi'ne Yeni İtfaiye Eri Katkısı ve Yemin Töreni
3
Endonezya'da Kaçak Altın Madeni Toprak Kayması: 15 Kayıp
4
Kocaeli'de TCG Fırtına Hücumbotu Ziyarete Açıldı
5
Kapadokya: Dünya Turizminin Gözde Merkezi
6
Sıfır Atık Hareketi 7 Yaşında, Emine Erdoğan'dan Önemli Mesajlar
7
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı 29 Eylül'de Başlıyor

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta