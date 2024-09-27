Uşak Valiliğine Naci Aktaş Atandı

Naci Aktaş Uşak Valisi Olarak Görevine Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş, görevine resmi bir törenle başladı.

Karşılama Töreni

Valilik önünde düzenlenen tören sırasında Aktaş, yöresel kıyafetler giymiş çocukların çiçekleriyle karşılandı. Tören mangasını selamladığı esnada, kendisini karşılayanlarla tokalaşarak valilik binasına geçti.

Önemli Mesajlar

Göreve başlamanın onurunu yaşadığını belirten Vali Aktaş, “Devlete ve millete hizmet etmek benim için büyük bir gurur. Kentimize hizmet eden tüm valilere teşekkür ediyorum.” dedi.

Öncelikli hedeflerinin ihtiyaç sahibi aileler, şehit aileleri, gaziler ve engelli bireyler olduğunu ifade eden Aktaş, “Kapımız her hemşehrimiz için gönül kapısıdır.” diye ekledi.

Toplumun Destekleri

Karşılama törenine, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Şanlı gibi birçok önemli isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş görevine başladı. Valilik önünde törenle karşılanan Aktaş'a yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş görevine başladı. Valilik önünde törenle karşılanan Aktaş'a yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş görevine başladı. Valilik önünde törenle karşılanan Aktaş'a yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş görevine başladı. Valilik önünde törenle karşılanan Aktaş'a yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş görevine başladı. Valilik önünde törenle karşılanan Aktaş'a yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Uşak Valiliği görevine atanan Naci Aktaş görevine başladı. Valilik önünde törenle karşılanan Aktaş'a yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçek verdi.