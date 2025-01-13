Uşak Valisi Naci Aktaş, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında Bulundu

Uşak Valisi Naci Aktaş, Yılın Kareleri Oylamasında

Uşak Valisi Naci Aktaş, Anadolu Ajansı tarafından organize edilen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen etkileyici fotoğrafları ödüllendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Vali Aktaş, etkinliğin önemine vurgu yaparak, fotoğrafçılığın toplumsal hafızayı canlı tutma konusunda önemli bir rol oynadığını belirtti. Oylamanın, sanatı ve yaratıcılığı teşvik eden bir platform sunduğunu ifade etti.

Bu tür organizasyonların, görsel sanatların değerini artırmada büyük katkı sağladığını kaydeden Aktaş, katılımcıların kaliteli eserler üretmesi için cesaretlendirici bir ortam oluşturma çabasının önemine dikkat çekti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.