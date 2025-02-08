Üsküdar'da Bariyerlere Çarpan Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Yaralı

Üsküdar'da Feci Kaza

Üsküdar D-100 kara yolunda bugün meydana gelen kazada, bariyerlere çarpan 34 DSP 634 plakalı hafif ticari araç devrildi. Acıbadem mevkisinde, Kadıköy istikametine seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kaza Anı ve Sonrası

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri durumunun hafif yaralı olduğunu bildirdi.

Trafik Durumu

Olayın ardından kazanın yaşandığı yolda bir süre ulaşım tek şeritten sağlandı. Bu durum, trafik akışında yoğunluğa yol açtı. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.