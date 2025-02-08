DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.459.880,35 -0,48%

Üsküdar'da Bariyerlere Çarpan Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Yaralı

Üsküdar'da bariyerlere çarpan hafif ticari araç devrildi, bir kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 07:53
Üsküdar'da Bariyerlere Çarpan Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Yaralı

Üsküdar'da Feci Kaza

Üsküdar D-100 kara yolunda bugün meydana gelen kazada, bariyerlere çarpan 34 DSP 634 plakalı hafif ticari araç devrildi. Acıbadem mevkisinde, Kadıköy istikametine seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kaza Anı ve Sonrası

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri durumunun hafif yaralı olduğunu bildirdi.

Trafik Durumu

Olayın ardından kazanın yaşandığı yolda bir süre ulaşım tek şeritten sağlandı. Bu durum, trafik akışında yoğunluğa yol açtı. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
3
Kadıköy'de Tarihi Binada Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Mersin'de Kamyona Çarpan Otomobil Alev Aldı
5
Fatih Portakal’dan İmamoğlu Hakkında Çarpıcı Açıklama: Her Cuma Namazına Gider, Orucunu Tutar
6
Beyoğlu'ndaki Otelde Yangın: Turistler Tahliye Edildi
7
İstanbul'da Aile Kurumunun Korunması İçin Protokol İmzalandı

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak