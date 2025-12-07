Üsküdar'da Binlerce Denizanası Kıyıya Vurdu — Kuleli Sahili Alarmda

Üsküdar Kuleli sahilinde denizin yüzeyi neredeyse tamamen binlerce denizanasıyla kaplandı. Kıyıya vuran denizanası yoğunluğu sahilde dikkat çekici ve hayret uyandıran görüntüler oluşturdu.

Sahil bandında biriken plastik atıklar, poşetler ve çeşitli çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Vatandaşlar, hem yoğun deniz anası birikimi hem de çevredeki çöpler nedeniyle oluşan görüntü kirliliğinden şikayet ederek yetkililere temizlik çalışmalarının artırılması çağrısında bulundu.

Bu manzara, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununu da akıllara getirdi.

Vatandaşların tepkisi

Bölge sakinlerinden Cemalettin Değer, duruma tepki göstererek şunları aktardı: "Bu durum tamamen deniz kirliği ve insanların duyarsızlığından kaynaklanıyor. Geleceğimizi tehdit ediyor. Biran önce önlen alınması gerekiyor. Sahilde ne isterseniz var. Derelerden denize gelen atıkların hepsi denizde buluşuyor. Bu kadar denizanasının olması normal değil tamamen deniz kirliliğinden kaynaklanıyor" dedi.

Bir diğer vatandaş Muammer ise geçmiş yıllarla kıyaslayarak, "Daha önceleri nadir oluyordu ama bugün çok denizanası var. Nedendir bilmiyorum. Temizlemeye geliyorlar ama fazla alamıyorlar. Geçen sene bu kadar çok yoktu, bu sene fazla. Neden olduğunu bilmiyorum. Müsilaj tetikliyor mu ? Bu sene enteresan şeyler oluyor" diye konuştu.

ÜSKÜDAR’DA ON BİNLERCE DENİZ ANASININ SAHİLİ KAPLAMASIYLA DENİZ ADETA BEYAZA BÜRÜNDÜ. EVSEL ATIKLARIN DA YOĞUN OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ SAHİL, VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ.