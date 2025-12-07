Üsküdar'da Binlerce Denizanası Kıyıya Vurdu — Kuleli Sahili Alarmda

Üsküdar Kuleli sahilinde binlerce denizanası kıyıyı kapladı; sahilde plastik ve evsel atıklar görüldü, vatandaşlar temizlik talep etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 13:49
Üsküdar'da Binlerce Denizanası Kıyıya Vurdu — Kuleli Sahili Alarmda

Üsküdar'da Binlerce Denizanası Kıyıya Vurdu — Kuleli Sahili Alarmda

Üsküdar Kuleli sahilinde denizin yüzeyi neredeyse tamamen binlerce denizanasıyla kaplandı. Kıyıya vuran denizanası yoğunluğu sahilde dikkat çekici ve hayret uyandıran görüntüler oluşturdu.

Sahil bandında biriken plastik atıklar, poşetler ve çeşitli çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Vatandaşlar, hem yoğun deniz anası birikimi hem de çevredeki çöpler nedeniyle oluşan görüntü kirliliğinden şikayet ederek yetkililere temizlik çalışmalarının artırılması çağrısında bulundu.

Bu manzara, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununu da akıllara getirdi.

Vatandaşların tepkisi

Bölge sakinlerinden Cemalettin Değer, duruma tepki göstererek şunları aktardı: "Bu durum tamamen deniz kirliği ve insanların duyarsızlığından kaynaklanıyor. Geleceğimizi tehdit ediyor. Biran önce önlen alınması gerekiyor. Sahilde ne isterseniz var. Derelerden denize gelen atıkların hepsi denizde buluşuyor. Bu kadar denizanasının olması normal değil tamamen deniz kirliliğinden kaynaklanıyor" dedi.

Bir diğer vatandaş Muammer ise geçmiş yıllarla kıyaslayarak, "Daha önceleri nadir oluyordu ama bugün çok denizanası var. Nedendir bilmiyorum. Temizlemeye geliyorlar ama fazla alamıyorlar. Geçen sene bu kadar çok yoktu, bu sene fazla. Neden olduğunu bilmiyorum. Müsilaj tetikliyor mu ? Bu sene enteresan şeyler oluyor" diye konuştu.

ÜSKÜDAR’DA ON BİNLERCE DENİZ ANASININ SAHİLİ KAPLAMASIYLA DENİZ ADETA BEYAZA BÜRÜNDÜ. EVSEL...

ÜSKÜDAR’DA ON BİNLERCE DENİZ ANASININ SAHİLİ KAPLAMASIYLA DENİZ ADETA BEYAZA BÜRÜNDÜ. EVSEL ATIKLARIN DA YOĞUN OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ SAHİL, VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ.

ÜSKÜDAR’DA ON BİNLERCE DENİZ ANASININ SAHİLİ KAPLAMASIYLA DENİZ ADETA BEYAZA BÜRÜNDÜ. EVSEL...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnhisar’da Sağlık Seferberliği: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden '7’den 70’e Sürdürülebilir Sağlık' Bilim Kafe
2
Diyarbakır'da 11 Ayda 3 bin 392 Kaza: 34 Ölü, 5 bin 635 Yaralı
3
Şanlıurfa Eyyübiye'de Trafik Kazası: Motosiklette 2 Kişi Öldü
4
Konya'da Şeb-i Arus Başladı: 752. Vuslat Yıldönümü Törenleri
5
Üsküdar'da Binlerce Denizanası Kıyıya Vurdu — Kuleli Sahili Alarmda
6
Muş'ta Ambulans Devrildi: 3 Yaralı
7
Erdoğan'dan birlik çağrısı: Beraberce yol alma mesajı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi