Üsküdar'da bir ticari gemide bulunan kılavuz kaptan denize düşerek yaşamını yitirdi

Karadeniz'e doğru yol alan "New Siham" adlı ticari gemi, İstanbul Boğazı'na girmek üzereyken "Kıyı Emniyeti 8" botundan kılavuz kaptan aldı.

Çarmıhtan gemiye geçerken denize düşen kılavuz kaptan Oğuz Kök (62), botun çarkçısı Kamil Taruz (50) tarafından sudan çıkarıldı. Harem İskelesi'nde bilinci kapalı halde bulunan Kök, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Kök, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.