Üsküdar'da Çatı Tadilatında İş Güvenliği İhlali Kamerada

İş Güvenliği İhlali Üsküdar'da Kamerada

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında gerçekleşen tadilat çalışmaları, ciddi bir iş güvenliği ihlali olarak kaydedildi. Çatıdaki işçilerinin, herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştıkları anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatıda Riskli Çalışma Koşulları

Görüntülerde, üç işçinin çatıda yoğun bir şekilde çalıştığı ve işlerin bir kısmının kenardaki su akarlarını düzeltmekte olduğu görüldü. Çalışmalardan birinde, bir işçinin bağlı olduğu ipin tutularak desteklenmesi, iş güvenliği konusunda alarm verici bir durumu gözler önüne serdi.

Bu gibi durumlar, iş güvenliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gündeme getirirken, yetkililerin denetimlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.