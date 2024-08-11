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Üsküdar'da Çavdar İle Şapka ve Çanta Üreten Kadınlar

Kırklareli’nin Üsküp beldesinde kadınlar, çavdarları işleyerek şapka ve çanta üretiyor. Bu emekçi kadınlar, hem geleneklerini yaşatıyor hem de kazanç sağlıyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:24
Üsküdar'da Çavdar İle Şapka ve Çanta Üreten Kadınlar

Üsküdar'daki Atölyede Çavdarla Sanat Yaratılıyor

Kırklareli'nin Üsküp beldesinde yaşayan kadınlar, tarladan topladıkları çavdarları işleyerek şapka ve çantaya dönüştürüyor. Bu el emeği ürünler, sanat ve moda dünyasında ilgi görüyor.

Kadınların Emekleri Ürünlere Dönüşüyor

Fatma Ekmen'in Üsküdar'daki atölyesinde, tarlada toplanan çavdarlar ip haline getirilerek şapka ve çantalara dönüşüyor. Ekmen, kadınların ip haline getirdiği hasırları kullanarak sanatta ve modada dikkat çeken ürünler üretiyor. 20 Yıldır Usta Şapka Yapıyor

Mesleğini 20 yıldır sürdüren Fatma Ekmen, eşinden öğrendiği tekniklerle çavdarları değerlendiriyor. Kadın işçilerin özverisi ile elde edilen çavdarlar, mevsim geçişlerinde ıslatılarak yumuşatılıyor ve özel kalıplara dökülerek şapka haline geliyor.

Doğal ve Organik Ürünler

Ekmen, "Ürünlerimiz %100 doğal, organik ve katkı maddesi içermiyor. Hasır şapkalar, sıcak havalarda kullanıcıyı koruyarak konfor sağlıyor," dedi. Ürünlerin Türkiye’deki çeşitli mekanlara gönderildiğini de belirtti. Kadın İşgücü ve Dayanışma

Ekmen, bu işletmenin yalnızca kendisi için değil, köydeki diğer kadınlar için de bir gelir kaynağı sağladığını vurguladı. "Kadınlarımız evde hasır örerek hem ekonomilerine katkıda bulunuyor hem de bu geleneği sürdürüyorlar," şeklinde konuştu.

Gelecek Nesillere Aktarma Arzusu

Şapka ustalığını gelecek nesillere aktarmak isteyen Ekmen, "Türkiye'de başka kadınların da bu işi yapması gerekiyor. Biz yemek yapmaktan, çocuk büyütmekten daha fazlasını yapabilmeliyiz," diyerek kadınların üretimdeki yerini ön plana çıkardı.

Ekmen, gençlerin bu alana ilgi göstermesi ve mesleği geleceğe taşımaları için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Kırklareli'nde, köyde yaşayan kadınlarca tarladan toplanarak hasıra dönüştürülen çavdarlar, Fatma...

Kırklareli'nde, köyde yaşayan kadınlarca tarladan toplanarak hasıra dönüştürülen çavdarlar, Fatma Ekmen'in Üsküdar'daki atölyesinde şapka ve çantaya dönüştürülerek, yurt içi ve yurt dışında satılıyor. Fatma Ekmen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kırklareli'nde, köyde yaşayan kadınlarca tarladan toplanarak hasıra dönüştürülen çavdarlar, Fatma...

Kırklareli'nde, köyde yaşayan kadınlarca tarladan toplanarak hasıra dönüştürülen çavdarlar, Fatma Ekmen'in Üsküdar'daki atölyesinde şapka ve çantaya dönüştürülerek, yurt içi ve yurt dışında satılıyor. Fatma Ekmen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kırklareli'nde, köyde yaşayan kadınlarca tarladan toplanarak hasıra dönüştürülen çavdarlar, Fatma...

Kırklareli'nde, köyde yaşayan kadınlarca tarladan toplanarak hasıra dönüştürülen çavdarlar, Fatma Ekmen'in Üsküdar'daki atölyesinde şapka ve çantaya dönüştürülerek, yurt içi ve yurt dışında satılıyor. Fatma Ekmen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kırklareli'nde, köyde yaşayan kadınlarca tarladan toplanarak hasıra dönüştürülen çavdarlar, Fatma...

Kırklareli'nde, köyde yaşayan kadınlarca tarladan toplanarak hasıra dönüştürülen çavdarlar, Fatma Ekmen'in Üsküdar'daki atölyesinde şapka ve çantaya dönüştürülerek, yurt içi ve yurt dışında satılıyor. Fatma Ekmen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kırklareli'nde, köyde yaşayan kadınlarca tarladan toplanarak hasıra dönüştürülen çavdarlar, Fatma...

Kırklareli'nde, köyde yaşayan kadınlarca tarladan toplanarak hasıra dönüştürülen çavdarlar, Fatma Ekmen'in Üsküdar'daki atölyesinde şapka ve çantaya dönüştürülerek, yurt içi ve yurt dışında satılıyor. Fatma Ekmen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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