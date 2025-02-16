Üsküdar'da Doktora Disiplin İşlemi: Biber Gazı ve Silah Gösterimi İddiası

Sağlık Alanında Ciddi İhlal: Üsküdar'daki Olay

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Üsküdar'da hastalara biber gazı kullanarak müdahale eden ve personele silah gösteren doktor hakkında disiplin işlemi başlatıldığını açıkladı. 14 Şubat Cuma günü Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yaşanan bu olay, sağlık sektöründe ciddi bir ihlal olarak değerlendiriliyor.

Olayın Ardından Atılan Adımlar

Güner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Olayın adli makamlara bildirildiğini ve ilgili doktor O.K.K. hakkında disiplin yönünden işlem başlatıldığını ifade etti.

Güner, açıklamalarının devamında, “Hasta hakları, etik kurallar ve mesleki sorumluluk, sağlık hizmetlerimizin en temel öncelikleridir. Sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli açıklamaları yapacağız.” şeklinde konuştu.