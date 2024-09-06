Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Üsküdar'da 'Filistin'e Boyanmak' Sergisi Açıldı

Uluslararası Genç Derneği'nin projesiyle sergilenen eserler, gençlerin Kudüs bilgisi ve sanat yeteneğini gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:37
Üsküdar'da 'Filistin'e Boyanmak' Sergisi Açıldı

Üsküdar'da 'Filistin'e Boyanmak' Sergisi

Uluslararası Genç Derneği tarafından hayata geçirilen Beytülmakdis Elçileri Projesi çerçevesinde 'Filistin'e Boyanmak' isimli sergi, Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde açıldı.

Gençlerin Eserleri Ziyaretçilerle Buluştu

Proje kapsamındaki staj çalışmaları sırasında üretilen eserlerin sergilendiği etkinlik, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Dernek, bu proje aracılığıyla gençlere Kudüs'ün tarihi, kültürü ve sosyo-politik durumu hakkında derinlemesine bilgi sağlamayı amaçlıyor.

İki Aşamalı Eğitim Süreci

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destek verdiği projede, 15-29 yaş arası katılımcılara 7 aylık detaylı bir eğitim programı sunuluyor. Eğitim süreci, dört ay teorik bilgiler ve üç ay staj deneyimleri ile iki kısma ayrılıyor.

Kudüs Ziyareti Ödülü

Uluslararası Genç Derneği Başkanı Yahya Uyar, serginin açılışında yaptığı değerlendirmede, "Filistin'deki zorlu yaşam şartları ve mücadele, sivil toplum kuruluşları için her zaman öncelikli bir konu olmuştur. Biz de bu bağlamda, gençlerimizin Kudüs bilincini geliştirmeleri için gereken altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Başarı Ödülleri ve Gelecek Planları

Üçüncü dönem mezuniyetine yaklaşan Beytülmakdis Elçileri Projesi'nde gençler, staj sürecinin ardından projelerini değerlendirme jürisine sunacaklar. Başarılı bulunan projeler, sahiplerine 'Beytülmakdis Elçisi' unvanı ve Kudüs ziyareti ödülü kazandıracak.

Uluslararası Genç Derneği tarafından gerçekleştirilen "Beytülmakdis Elçileri Projesi" kapsamında...

Uluslararası Genç Derneği tarafından gerçekleştirilen "Beytülmakdis Elçileri Projesi" kapsamında "Filistin'e Boyanmak" adlı sergi Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde açıldı.

Uluslararası Genç Derneği tarafından gerçekleştirilen "Beytülmakdis Elçileri Projesi" kapsamında...

Uluslararası Genç Derneği tarafından gerçekleştirilen "Beytülmakdis Elçileri Projesi" kapsamında "Filistin'e Boyanmak" adlı sergi Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde açıldı.

Uluslararası Genç Derneği tarafından gerçekleştirilen "Beytülmakdis Elçileri Projesi" kapsamında...

Uluslararası Genç Derneği tarafından gerçekleştirilen "Beytülmakdis Elçileri Projesi" kapsamında "Filistin'e Boyanmak" adlı sergi Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...