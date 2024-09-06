Üsküdar'da 'Filistin'e Boyanmak' Sergisi Açıldı

Üsküdar'da 'Filistin'e Boyanmak' Sergisi

Uluslararası Genç Derneği tarafından hayata geçirilen Beytülmakdis Elçileri Projesi çerçevesinde 'Filistin'e Boyanmak' isimli sergi, Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde açıldı.

Gençlerin Eserleri Ziyaretçilerle Buluştu

Proje kapsamındaki staj çalışmaları sırasında üretilen eserlerin sergilendiği etkinlik, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Dernek, bu proje aracılığıyla gençlere Kudüs'ün tarihi, kültürü ve sosyo-politik durumu hakkında derinlemesine bilgi sağlamayı amaçlıyor.

İki Aşamalı Eğitim Süreci

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destek verdiği projede, 15-29 yaş arası katılımcılara 7 aylık detaylı bir eğitim programı sunuluyor. Eğitim süreci, dört ay teorik bilgiler ve üç ay staj deneyimleri ile iki kısma ayrılıyor.

Kudüs Ziyareti Ödülü

Uluslararası Genç Derneği Başkanı Yahya Uyar, serginin açılışında yaptığı değerlendirmede, "Filistin'deki zorlu yaşam şartları ve mücadele, sivil toplum kuruluşları için her zaman öncelikli bir konu olmuştur. Biz de bu bağlamda, gençlerimizin Kudüs bilincini geliştirmeleri için gereken altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Başarı Ödülleri ve Gelecek Planları

Üçüncü dönem mezuniyetine yaklaşan Beytülmakdis Elçileri Projesi'nde gençler, staj sürecinin ardından projelerini değerlendirme jürisine sunacaklar. Başarılı bulunan projeler, sahiplerine 'Beytülmakdis Elçisi' unvanı ve Kudüs ziyareti ödülü kazandıracak.

Uluslararası Genç Derneği tarafından gerçekleştirilen "Beytülmakdis Elçileri Projesi" kapsamında "Filistin'e Boyanmak" adlı sergi Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde açıldı.

Uluslararası Genç Derneği tarafından gerçekleştirilen "Beytülmakdis Elçileri Projesi" kapsamında "Filistin'e Boyanmak" adlı sergi Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde açıldı.

Uluslararası Genç Derneği tarafından gerçekleştirilen "Beytülmakdis Elçileri Projesi" kapsamında "Filistin'e Boyanmak" adlı sergi Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde açıldı.