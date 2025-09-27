Üsküdar'da Geleneksel Amin Alayı Okula Yeni Başlayan Çocuklarla Canlandı

Üsküdar'da Şehriban Hatun ve Kıymet Hatun çocuk akademileri, destekçilerle birlikte Mihrimah Sultan Camisi'nden başlayan Amin Alayı ile okula yeni başlayan çocukları karşıladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 21:36
Üsküdar'da Geleneksel Amin Alayı Okula Yeni Başlayan Çocuklarla Canlandı

Üsküdar'da Geleneksel Amin Alayı Okula Yeni Başlayan Çocuklarla Canlandı

Şehriban Hatun ve Kıymet Hatun çocuk akademilerinin düzenlediği etkinlik Mihrimah Sultan Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ile başladı

Üsküdar Müftülüğü Şehriban Hatun ve Kıymet Hatun çocuk akademileri tarafından okula yeni başlayan çocuklar için düzenlenen 'Amin Alayı' etkinliği, ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Müftülüğü ve Hacı Ahmet Ünal Vakfı destek verdi. Program, Mihrimah Sultan Camisi'nde yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kur'an tilavetinin ardından törene katılanlar, sahil boyunca mehteran eşliğinde yürüyerek Valide-i Cedid Camisi'ne yürüdü. Yürüyüş ve tören boyunca geleneksel ritüel yaşatıldı.

Programa Üsküdar İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş ve Hacı Ahmet Ünal Vakfı Başkanı Kamil Özçelik de katıldı.

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte çocuklara özel sahne gösterileri ve çeşitli oyunlar sunuldu; katılımcılara ikramda bulunuldu.

Etkinlik, geleneksel bir uygulamanın yeni nesillere aktarılması ve okula başlayan çocukların coşkuyla karşılanması amacıyla gerçekleştirildi.

Üsküdar Müftülüğü Şehriban Hatun ve Kıymet Hatun çocuk akademileri tarafından okula yeni başlayan...

Üsküdar Müftülüğü Şehriban Hatun ve Kıymet Hatun çocuk akademileri tarafından okula yeni başlayan çocuklar için "Amin Alayı" etkinliği düzenlendi.

Üsküdar Müftülüğü Şehriban Hatun ve Kıymet Hatun çocuk akademileri tarafından okula yeni başlayan...

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Eğirdir Çayköy'de Orman Yangını Söndürüldü
2
Tayland: Kamboçya Sınırından Hafif Silah Ateşi — Ordu Alarmda
3
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Otluk Yangını İtfaiye Söndürdü
4
KKTC'den NAVTEX Protestosu: 'Ramform Hyperion' İzinsiz Faaliyetleri
5
Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun: 500 Polisle Şehrin Huzuru İçin Seferberlik
6
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
7
Başsavcı Şentürk Taşkent'te: TDT ve EİT Başsavcıları Toplantılarına Katılacak

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı