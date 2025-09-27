Üsküdar'da Geleneksel Amin Alayı Okula Yeni Başlayan Çocuklarla Canlandı

Şehriban Hatun ve Kıymet Hatun çocuk akademilerinin düzenlediği etkinlik Mihrimah Sultan Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ile başladı

Üsküdar Müftülüğü Şehriban Hatun ve Kıymet Hatun çocuk akademileri tarafından okula yeni başlayan çocuklar için düzenlenen 'Amin Alayı' etkinliği, ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Müftülüğü ve Hacı Ahmet Ünal Vakfı destek verdi. Program, Mihrimah Sultan Camisi'nde yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kur'an tilavetinin ardından törene katılanlar, sahil boyunca mehteran eşliğinde yürüyerek Valide-i Cedid Camisi'ne yürüdü. Yürüyüş ve tören boyunca geleneksel ritüel yaşatıldı.

Programa Üsküdar İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş ve Hacı Ahmet Ünal Vakfı Başkanı Kamil Özçelik de katıldı.

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte çocuklara özel sahne gösterileri ve çeşitli oyunlar sunuldu; katılımcılara ikramda bulunuldu.

Etkinlik, geleneksel bir uygulamanın yeni nesillere aktarılması ve okula başlayan çocukların coşkuyla karşılanması amacıyla gerçekleştirildi.

