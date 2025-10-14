Üsküdar'da İETT Otobüsü El Freni Çekilmeyince İstinat Duvarına Çarptı

Üsküdar'da el freni çekilmeyen İETT otobüsü Barbaros Mahallesi'nde istinat duvarını yıkarak asılı kaldı; sürücü işten el çektirildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 10:55
Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde, Üsküdar Devlet Hastanesi önündeki peron alanına park halindeki bir İETT otobüsü, sürücünün el frenini çekmeden inmesi sonucu hareket etti.

Otobüs, Veysi Paşa Sokağı'nda yokuş aşağı hızla ilerleyerek bir sitenin istinat duvarına çarptı. Duvarı yıkan otobüs, söz konusu noktada asılı kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kurtarma vinciyle otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olay yerindeki istinat duvarının alt bölümünde bir çocuk parkı bulunduğu öğrenildi.

Kontrolden çıkan otobüsün hızla ilerleyip istinat duvarına çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; görüntülerde otobüsün duvara çarpması ve asılı kalması yer alıyor.

İETT'den Açıklama ve Soruşturma

İETT tarafından yapılan açıklamada, Barbaros Mahallesi'ndeki peron alanında ilk tespitlere göre otobüs şoförünün park ettikten sonra el frenini çekmemesi sebebiyle aracın hareket ettiği ve kazada maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, kazada yaralanan olmadığı vurgulandı.

İETT açıklamasında ayrıca, söz konusu araç şoförünün işten el çektirildiği ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Üsküdar Barbaros Mahallesi Üsküdar Devlet Hastanesi önündeki peron alanında park halindeyken el freni çekilmeyen İETT otobüsü, çarptığı bir sitenin istinat duvarını yıkarak asılı kaldı.

