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Üsküdar'da İkinci Bahar Kahvesi'nin Kapatılması Meclis Gündeminde

Üsküdar Belediye Meclisi'nde İkinci Bahar Kahvesi'nin kapatılması tartışıldı. Emekliler için hizmet veren tesisin durumu ele alındı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 20:14
Üsküdar'da İkinci Bahar Kahvesi'nin Kapatılması Meclis Gündeminde

Üsküdar Belediye Meclisi'nde İkinci Bahar Kahvesi Tartışmaları

Üsküdar Belediye Meclisi, ilçede 8 yıldır hizmet veren ve emeklilere ücretsiz ikram sunan İkinci Bahar Kahvesi'nin kapatılması konusunu ele aldı. Meclis toplantısı, Meclis Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan'ın Açıklamaları

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan, İkinci Bahar Kahvesi'nin operasyonel sürecine dair eleştirilerde bulundu. Taylan, bu tesisin 8 yıl önce hizmete girmesiyle emeklilerin sosyal hayatına önemli katkılar sağladığını belirtti.

Taylan, tadilat sonrası 20 Aralık 2024'te yapılan açılışı ve sonrasındaki riskli yapı kararını gündeme getirirken, bunun CHP'nin belediyecilik anlayışına dair bir gösterge olduğunu savundu. Kendisi, "Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün bu kararı onaylaması, belediye içindeki birimlerin koordinasyonsuz çalıştığını göstermektedir," dedi ve durumu eleştirdi.

CHP'li Üyeden Yanıt

Bu eleştirilere yanıt veren CHP'li meclis üyesi Mithat Özdemir, İkinci Bahar Kahvesi'nde karot örneği alındığını ve bu sürecin uzun süre sürdüğünü aktardı. "Karot alımı sonrası tamiratlar yapıldı, ancak hızlı bir şekilde çürük raporu geldi ve mekanı tahliye etmek zorunda kaldık," ifadelerini kullandı.

Gelecek Planları

Özdemir, İkinci Bahar Kahvesi'ni yeniden açmak için yeni bir mekan arayışının sürdüğünü ve emeklilere hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Toplantı sonunda, görüşülen maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi.

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanvekili Ali Aral'ın yönetiminde belediyenin...

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanvekili Ali Aral'ın yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantının gündem dışı bölümünde 8 yıldır hizmet veren İkinci Bahar Kahvesi'nin tadilattan kısa süre sonra tekrar kapatılması konuşuldu.

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanvekili Ali Aral'ın yönetiminde belediyenin...

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanvekili Ali Aral'ın yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantının gündem dışı bölümünde 8 yıldır hizmet veren İkinci Bahar Kahvesi'nin tadilattan kısa süre sonra tekrar kapatılması konuşuldu.

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