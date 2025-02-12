Üsküdar'da İsitinat Duvarı Kaydı: İki Bina Boşaltıldı

Yan Yatan İstinat Duvarı Nedeniyle Boşaltma Kararı

Üsküdar'da meydana gelen olayda, yan yatan istinat duvarı nedeniyle Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'nde bulunan iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Alınan Önlemler ve Tahliyeler

Ekipler, duvarın önündeki bina ile bitişiğindeki apartmanın çevresine demir bariyer ve şerit çekerek önlem aldı. Dörder katlı bu iki binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi. Toplamda 7 dükkan mühürlendi.

Bitişikteki binada oturan bir sakinin karara itiraz ederek evden çıkmayacağını belirtmesi dikkat çekti. Tahliye edilen ailelerden bazılarının yakınlarının evine gittiği, gidecek yeri olmayanların ise belediye tarafından otellere yerleştirileceği bildirildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin binaların önündeki bekleyişi devam ediyor.

Üsküdar'da yan yatan istinat duvarının önündeki bina ile bitişiğindeki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Üsküdar'da yan yatan istinat duvarının önündeki bina ile bitişiğindeki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.