Üsküdar'da 'İzlemek Yetmez' Etkinliği: Deniz Feneri'nin 'Küçük Kefenler, Büyük Sessizlik' Sergisi Gazze İçin

Üsküdar'da "İzlemek Yetmez" etkinliği düzenlendi

Deniz Feneri Derneği tarafından Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve mazlumların sesi olmak amacıyla Üsküdar'da "İzlemek Yetmez" başlığı altında bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik, İstanbullulara Gazze'deki durumu yakından gösterme ve destek çağrısı yapma hedefi taşıdı.

Sergi ve sanal gerçeklik deneyimi

Mihrimah Sultan Camisi önünde düzenlenen etkinlik kapsamında, Gazze'de bombardıman altında şehit olan çocukların fotoğraflarının ve yanında simgesel kanlı bebek kefeninin yer aldığı bir sergi açıldı. Ziyaretçiler sergiyi gezerken 360 derece sanal gerçeklik teknolojisiyle Gazze'deki ortamı deneyimleme imkânı buldu.

Ziyaretçiler, etkinlik alanında kurulan ekranlardan Gazze'den canlı bağlantılarla bölgeyi ve vatandaşları görebildi; meydana konulan kumbaralar aracılığıyla Gazze için bağışta bulunabildi.

Kenan Yaşar: Amaç farkındalık ve destek

Etkinlikle ilgili AA muhabirine konuşan Deniz Feneri Derneği Bağışçı İlişkiler Müdürü Kenan Yaşar, "İzlemek Yetmez" başlığı altında "Küçük Kefenler, Büyük Sessizlik Sergisi'ni İstanbullularla buluşturduklarını" belirtti ve etkinliğin İstanbul ve diğer illerde üç gün süreceğini söyledi.

Yaşar, etkinlikle toplumda Gazze için farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti: "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 20 binden fazla çocuk şehit oldu. Resmi kayıtlarda yer alan çocuk sayısı bu. Biz biliyoruz ki bu daha fazla bir sayıya denk geliyor. Farkındalık olması, oradaki annelerin, oradaki çocuk sahibi insanların duygularını göstermek için 'Küçük Kefenler, Büyük Sessizlik Sergisi'ni düzenledik. İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Antalya gibi illerimizde eş zamanlı olarak sergimizi açıyoruz."

Canlı bağlantılar, soru-cevap ve bağışlama imkânı

Yaşar, sanal gerçeklik uygulaması hakkında şunları aktardı: "Sanal gerçeklik gözlüğü takarak vatandaşların Gazze sokaklarında geziyormuş, sanki orada yemek sırasında yemek alıyormuş, hastane içerisinde ortamı görüyormuş gibi bir izlenim bırakmaya çalışıyoruz. Oradaki yaşantıyı aslında insanlarımıza göstermeye ve bir nebze de olsa yaşatmaya çalışıyoruz. Etkinlik içerisinde Gazze'de hem kuzeyde hem de güneyde ekip arkadaşlarımızla canlı bağlantı kuracağız. Katılımcı olarak gelen kişiler onlara sorular sorabilecekler. Onların duygularını paylaşmaya çalışacaklar."

Etkinliğe katılan vatandaşların Gazze için bağışta bulunabildiğini belirten Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biliyorsunuz orada bir katliam oluştu. Şu anda sahada yer alan arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altından cesetler toplamaya başladılar. Ciddi bir sayı var ortada. Bunu aslında katılımcılarımıza göstermeye çalışıyoruz. Etkinlikten elde edilen bütün gelir Gazze halkına bağışlanacaktır. Orada yemek, sıcak yemek veya çadır okullarımızda öğrencilerimiz için imkanlar sunulacak. Buradan vermek istediğimiz mesaj, Gazze için tek yürek."

Deniz Feneri Derneğince, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek ve mazlumların sesi olmak amacıyla "İzlemek Yetmez" başlığı altında etkinlik gerçekleştirildi.