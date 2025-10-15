Üsküdar'da 'İzlemek Yetmez' etkinliği sürüyor: Gazze için bağış ve canlı bağlantılar

Üsküdar'da 'İzlemek Yetmez' etkinliği sürüyor

Deniz Feneri Derneği, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek için etkinliği ikinci gününde de sürdürüyor

Deniz Feneri Derneği tarafından, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve mazlumların sesi olmak amacıyla düzenlenen "İzlemek Yetmez" etkinliği, Üsküdar'da ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Etkinlik, Mihrimah Sultan Camisi önünde kurulan sergi ile devam ediyor. Sergide, Gazze'de bombardıman altında şehit olan çocukların fotoğrafları ve yanında simgesel kanlı bebek kefeni yer alıyor. Ziyaretçiler sergiyi yoğun ilgiyle geziyor ve duygusal anlar yaşıyor.

Katılımcılar, "360 derece sanal gerçeklik teknolojisi" ile Gazze'deki durumu deneyimleme fırsatı buluyor. Ayrıca etkinlik alanındaki ekranlardan Gazze'den canlı bağlantılarla bölge ve vatandaşlar izlenebiliyor; meydana kurulan kumbaralara ise Gazze için bağış bırakılabiliyor.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine konuşan Deniz Feneri Derneği Bağışçı İlişkiler Müdürü Kenan Yaşar, canlı bağlantıların vatandaşların ilgisini artırdığını belirterek, bugün de Refah Hastanesine bağlanmaya çalışacaklarını söyledi. Yaşar, etkinlikteki amaçlarının Gazze'deki insanların duygularını burada yaşayanlarla paylaşmak olduğunu ve ateşkesin devam etmesi temennisinde bulundu.

Yaşar, vatandaşların yaptığı bağışlarla bölgede faaliyet gösteren 15 aşevinde sıcak yemek ikramı yapılacağını, yaklaşık 40'a yakın çadır okulunda öğrencilere destek sağlanacağını ve kadınlara yönelik hijyen malzemeleri gibi ürünlerin temin edilip bölgeye ulaştırılacağını aktardı.

Etkinliğe katılanlardan gelen tepkiler:

Nadir Koçak: "Bir yandan ateşkes imzalandığına seviniyoruz ama bir yandan da içimizde korku var. İnşallah ateşkes böyle sürer, biz de Gazze'ye yardım edip orayı tekrar ayağa kaldırırız. Öyle umut ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesi lazım. Gazze düzelene kadar da bitmemesi lazım."

Fadime Çelik: "Gazze'ye yardım ettiğim için memnunum. Allah yardımcıları olsun. İnşallah her şey düzelir. Daha iyi günlere kavuşurlar."

Songül Kılıç: "Gazze'de yaşananları evde gördükçe uyuyamıyoruz, yiyemiyoruz. Boğazımızdan hiçbir şey geçmiyor. Bunları televizyonda gördükçe insanlığımdan utanıyorum. Rabb'im zalim insanlara fırsat vermesin. Allah korusun."

Neriman Pirinçioğlu: "Çok üzülüyorum. Ağladım, olmaması gereken bir şey. Bu ateşkes inşallah barıştır. Böyle kalır."

Etkinlik, Üsküdar'da yarın da devam edecek.

