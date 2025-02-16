Üsküdar'da 'Kalemden İlhamla: Ahmet Mercan' Programı Düzenlendi

Ahmet Mercan'ı Anma Programı Üsküdar'da Gerçekleşti

YediHilal Derneği tarafından düzenlenen 'Kalemden İlhamla: Ahmet Mercan' programı, Üsküdar'daki Hüdayi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, şair ve yazar Ahmet Mercan'ın hayatı ve mücadelesini dostları eşliğinde ele aldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Moderatörlüğünü Ömer Karaoğlu ve Mustafa Enesoğlu'nun üstlendiği etkinlikte; Temel Hazıroğlu, Erhan Erken, Kenan Yabanigül, Şadi Çarsancaklı ve Şevket Hüner Mercan'la ilgili anılarını paylaştı. Ahmet Mercan’ın kaleme aldığı ezgiler sahnede sanatçılar tarafından seslendirildi.

Davası ve Mücadelesi Anlatıldı

Etkinliğin açılışında YediHilal Derneği Başkanı Samet Paçacı, Ahmet Mercan'ın dava ve dert sahibi bir yazar olduğuna dikkat çekti. Paçacı, "Bugün Akil Adamlar Heyeti üyesi olan Ahmet Mercan ağabeyimizin dostlarının şahitliğini, mücadelesini ve kaleme aldığı eserleri birlikte konuşacağız." dedi. Mercan’ın son 40 yıldır üretken bir yazar olduğunu vurgulayarak, "Dillere pelesenk olan marşların ve ezgilerin Ahmet Mercan'ın kaleminden satırlara döküldüğünü" ifade etti.

Ömer Karaoğlu da; Mercan ile dostluğunun 40 yılı aştığını belirterek, "Sanat yolculuğumuzda pek çok boyutunu dertleşe dertleşe yürüdük. Ahmet Mercan'ın pek çok şiiri güfte olarak eserlere can verdi." şeklinde konuştu. Karaoğlu, Türkiye'nin siyasi anlamda sancılı dönemlerinde Mercan ile birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Katılımcılar Duygularını Paylaştı

Müzisyen Hakan Aykut, bazı insanların hayatlarına önemli anlamlar kattığını belirterek, "Ahmet Mercan, bu güzel insanlardan biridir" şeklinde konuştu. Grup Genç solisti İzzet Okumuş ise Mercan'ın çocuksu ve bilge bir şahsiyet olduğunu kaydetti.

Program kapsamında sergi açılışı ve belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Katılımcılara Ahmet Mercan'ın yeni kitabı hediye edildi.

Ahmet Mercan: Bir Kültür İnsanı

Ahmet Mercan, 13 Mart 1956'da Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. İstanbul'da grafikerlik, editörlük yapmış, Selam Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü ve İnsan Hakları Araştırmaları Dergisi'nin Yayın Yönetmenliğini üstlenmiştir. Yazıları, 1984'ten itibaren birçok dergide yayımlanmış ve elliden fazla şiiri sanatçılar tarafından bestelenmiştir.

Mercan, kültürel faaliyetlerinin yanı sıra insan hakları savunuculuğu ile de bilinmektedir. 28 Şubat döneminde başörtüsü eylemlerinin organize edilmesinde önemli roller üstlenmiştir.

YediHilal Derneği tarafından şair ve yazar Ahmet Mercan'ın anlatıldığı "Kalemden İlhamla: Ahmet Mercan" programı düzenlendi. Üsküdar Hüdayi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Mercan'ın hayatı ve mücadelesi, dostlarının şahitlikleriyle ele alındı. Müzisyen ve akademisyen Ömer Karaoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

YediHilal Derneği tarafından şair ve yazar Ahmet Mercan'ın anlatıldığı "Kalemden İlhamla: Ahmet Mercan" programı düzenlendi. Üsküdar Hüdayi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Mercan'ın hayatı ve mücadelesi, dostlarının şahitlikleriyle ele alındı. Müzisyen ve akademisyen Ömer Karaoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.