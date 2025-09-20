Üsküdar'da Kamyonet İş Yerine Çarptı

Kaza Detayları

Burhaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta yokuş aşağı giden 34 LHN 95 plakalı kamyonet, sürücü Mirali Uzman idaresinde 3 katlı binanın girişindeki iş yerine çarparak durdu.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi; kazada kamyonet ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.