Üsküdar'da Kanlı Çatışma: 27 Sanığa Dava Açıldı

Üsküdar'daki Kahvehane Faciası

Üsküdar'da bir kahvehanede 23 Mayıs'ta yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmaya dair 27 sanık hakkında dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12'si tutuklu 13 sanık için, 'kasten öldürme' suçundan 4'er kez müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Olayın Gelişimi

İki grup arasında çıkan çatışma, çocuklar arası bir tartışmanın aile büyüklerine dek ulaşmasının ardından yaşandı. Ünalan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede toplanan yaklaşık 40 kişinin bulunduğu grupta, çatışma büyüdü.

Müştekilerin İfadeleri

Maktul Tamer Kazan'ın eşi Sibel Kazan, olay anında yaşananları şöyle aktardı: "Olaydan önce görümcem, oğlumun arkadaşının ve akrabamız Okan Güner'in tehlikede olduğunu bildirdi. Kahvehanenin önüne gittiğimde silah sesi duydum."

Sibel Kazan, eşinin çatışma sırasında oğlu Sidar'ın üzerine kapandığını ve Adıyamanlı grup tarafından planlanan bir saldırıya maruz kaldıklarını belirtti.

Hüseyin Karataş'ın Açıklamaları

Müşteki Mehmet Karataş, husumetin giderilmesi amacıyla yapılan buluşmada, birçok kişiyle birlikte silahla gelindiğini vurguladı ve aniden patlak veren çatışmayı anlattı.

Ceza İstemleri ve Sonuç

Hazırlanan iddianamede, sanıkların barışma amacıyla buluşmadıkları, aksine bir hesaplaşma için toplandıkları belirtildi. Davada 12 sanık hakkında toplam 4 müebbet hapis cezası talep ediliyor. Diğer 14 sanık için ise çeşitli suçlardan toplamda 10 yıldan 65 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.