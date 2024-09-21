DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.151.279,69 -0,43%

Üsküdar'da Kanlı Çatışma: 27 Sanığa Dava Açıldı

Üsküdar'da bir kahvehanede gerçekleşen silahlı çatışma sonucunda 27 sanık hakkında dava açıldı. Olay, barış sağlama amacıyla düzenlendi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:04
Üsküdar'da Kanlı Çatışma: 27 Sanığa Dava Açıldı

Üsküdar'daki Kahvehane Faciası

Üsküdar'da bir kahvehanede 23 Mayıs'ta yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmaya dair 27 sanık hakkında dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12'si tutuklu 13 sanık için, 'kasten öldürme' suçundan 4'er kez müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Olayın Gelişimi

İki grup arasında çıkan çatışma, çocuklar arası bir tartışmanın aile büyüklerine dek ulaşmasının ardından yaşandı. Ünalan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede toplanan yaklaşık 40 kişinin bulunduğu grupta, çatışma büyüdü.

Müştekilerin İfadeleri

Maktul Tamer Kazan'ın eşi Sibel Kazan, olay anında yaşananları şöyle aktardı: "Olaydan önce görümcem, oğlumun arkadaşının ve akrabamız Okan Güner'in tehlikede olduğunu bildirdi. Kahvehanenin önüne gittiğimde silah sesi duydum."

Sibel Kazan, eşinin çatışma sırasında oğlu Sidar'ın üzerine kapandığını ve Adıyamanlı grup tarafından planlanan bir saldırıya maruz kaldıklarını belirtti.

Hüseyin Karataş'ın Açıklamaları

Müşteki Mehmet Karataş, husumetin giderilmesi amacıyla yapılan buluşmada, birçok kişiyle birlikte silahla gelindiğini vurguladı ve aniden patlak veren çatışmayı anlattı.

Ceza İstemleri ve Sonuç

Hazırlanan iddianamede, sanıkların barışma amacıyla buluşmadıkları, aksine bir hesaplaşma için toplandıkları belirtildi. Davada 12 sanık hakkında toplam 4 müebbet hapis cezası talep ediliyor. Diğer 14 sanık için ise çeşitli suçlardan toplamda 10 yıldan 65 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İLGİLİ HABERLER

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyrut’ta İnsani Drama: Hava Saldırısında Can Kaybı 31’e Yükseldi
2
Pakistan'da Çocuk Felci Vaka Sayısı 21'e Çıktı
3
Lübnan'da İsrail'in Hava Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor
4
Malakanların Tarihi Değirmeni: Kağızman'ın Köylülerine Hizmet Ediyor
5
Teğmen Sedanur Özmen, TSCG-Dost Gemisinde Görevini Gururla Sürdürüyor
6
İznik Çevre Yolu Açıldı, Ulaşımda Yeni Bir Dönem Başladı
7
Irak'ın Kuzeyinde Başarıyla Gerçekleştirilen Operasyon: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı