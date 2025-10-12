Üsküdar'da McDonald's Protestosu 6. Gününde

Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesine yönelik protesto 6. günde; mahalle sakinleri pankart ve sloganlarla tepkilerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 23:53
Üsküdar'da McDonald's Protestosu 6. Gününde

Üsküdar'da McDonald's Protestosu 6. Gününde

Bahçelievler Mahallesi'nde açılması planlanan şube önünde eylem sürüyor

Üsküdar'da mahalle sakinleri, Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesinde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde başlattıkları protestonun altıncı gününde bir araya geldi.

Grup, üzerinde "Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz" yazılı pankart açtı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile "Nehirden denize özgür Filistin", "Mahallemizde McDonald's istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Protestocular sık sık tekbir getirerek "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakini Cemal Uyan, haklı mücadelelerini sorunsuz ve demokratik bir şekilde yürüttüklerini belirterek, "Üzerimize düşeni yaptık, ilgili makamlara başvurularımızı yaptık, imzalarımızı topladık. Yarın da görüşmemiz var. Yarın bunlara ya gideceklerini söyleyeceğiz ya da gideceklerini söyleyeceğiz, bizim ikinci bir şıkkımız yok." dedi.

Uyan, mahallede böyle bir dükkan istemediklerini vurgulayarak, "Bahçelievler Mahallesi halkını görmezden gelip bu dükkanı açarlarsa onları burada barındırmayacağımıza söz veriyoruz. Bizler bu mahalleden siyonizme bir dolar dahi göndermek istemiyoruz. İnşallah her şeye rağmen burada durmak istemezler ve bu teşebbüslerinden en kısa zamanda vazgeçerek geldikleri gibi giderler." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, caddede seyreden araç sürücüleri de eyleme destek vererek korna çaldı.

Üsküdar'da mahalle sakinleri, şube açmayı planlayan McDonald's'ı protesto etti. Bahçelievler...

Üsküdar'da mahalle sakinleri, şube açmayı planlayan McDonald's'ı protesto etti. Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde başlattıkları protestonun altıncı gününde bir araya gelen mahalle sakinleri, "Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz" yazılı pankart açtı.

Üsküdar'da mahalle sakinleri, şube açmayı planlayan McDonald's'ı protesto etti. Bahçelievler...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Julia Schuler İstanbul'da: Ricardo Moyano ile AKM'de Dünya Ezgileri
2
Kütahya Simav'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem
3
Nasır Hastanesi Gazze'de Serbest Bırakılacak Filistinli Esirleri Karşılamaya Hazırlanıyor
4
Bodrum Açıklarına 85.5 Metrelik Mega Yat "Sunrays" Demirledi
5
İzmir Karşıyaka'da Gazze İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu
6
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milli Dayanışma Komisyonu 'Türkiye Modeli'yle Çözüm Üretecek

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?