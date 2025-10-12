Üsküdar'da McDonald's Protestosu 6. Gününde

Bahçelievler Mahallesi'nde açılması planlanan şube önünde eylem sürüyor

Üsküdar'da mahalle sakinleri, Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesinde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde başlattıkları protestonun altıncı gününde bir araya geldi.

Grup, üzerinde "Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz" yazılı pankart açtı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile "Nehirden denize özgür Filistin", "Mahallemizde McDonald's istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Protestocular sık sık tekbir getirerek "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakini Cemal Uyan, haklı mücadelelerini sorunsuz ve demokratik bir şekilde yürüttüklerini belirterek, "Üzerimize düşeni yaptık, ilgili makamlara başvurularımızı yaptık, imzalarımızı topladık. Yarın da görüşmemiz var. Yarın bunlara ya gideceklerini söyleyeceğiz ya da gideceklerini söyleyeceğiz, bizim ikinci bir şıkkımız yok." dedi.

Uyan, mahallede böyle bir dükkan istemediklerini vurgulayarak, "Bahçelievler Mahallesi halkını görmezden gelip bu dükkanı açarlarsa onları burada barındırmayacağımıza söz veriyoruz. Bizler bu mahalleden siyonizme bir dolar dahi göndermek istemiyoruz. İnşallah her şeye rağmen burada durmak istemezler ve bu teşebbüslerinden en kısa zamanda vazgeçerek geldikleri gibi giderler." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, caddede seyreden araç sürücüleri de eyleme destek vererek korna çaldı.

Üsküdar'da mahalle sakinleri, şube açmayı planlayan McDonald's'ı protesto etti. Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde başlattıkları protestonun altıncı gününde bir araya gelen mahalle sakinleri, "Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz" yazılı pankart açtı.