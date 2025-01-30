DOLAR
35,77 0,09%
EURO
37,27 0,06%
ALTIN
3.195,61 -0,74%
BITCOIN
3.755.018,85 -0,48%

Üsküdar'da Motosiklet Kazasında Sürücünün Yargılanmasına Devam Edildi

Üsküdar'da bir motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sürücünün davasında bilirkişi raporu açıklandı, duruşma ertelendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:04
Üsküdar'da Motosiklet Kazasında Sürücünün Yargılanmasına Devam Edildi

Üsküdar'daki Motosiklet Kazası Davasında Son Gelişmeler

Üsküdar'da, otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Can Karaoğul hakkında devam eden davada, Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bilirkişi raporu sunuldu.

Bilirkişi Raporu Açıklandı

Olayla ilgili olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Trafik Kürsüsü tarafından hazırlanan son rapor, mahkemeye iletildi. Bilirkişi heyeti, kazanın meydana gelme olasılıkları üzerinde iki farklı senaryo geliştirdi. Birinci durumda, motosiklet sürücüsü Mustafa Gül'ün otomobilin şeridine yeterli takip aralığı bırakmadan geçmesi nedeniyle asli kusurlu bulunduğu, otomobil sürücüsü Karaoğul'un ise frensiz ve dikkatsiz sürüşü nedeniyle tali kusurlu olduğu belirlendi.

İkinci senaryo ise, Gül’ün uygun takip ile geçiş yaptığı durumdaydı. Bu duruma göre, Karaoğul'un dikkatsiz sürüşü nedeniyle asli kusurlu olduğu, Gül’ün ise herhangi bir tedbir alma şansı kalmadığı için kusursuz sayıldığı ifade edildi.

Müşteki Avukatından Talep

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Feridun Günbegi, bilirkişilerin sunduğu raporun net olmadığını ve görüntülerin yeniden netleştirilmesini talep etti. Günbegi, "Net görüntülere bilirkişi raporunda yer verilmemiştir. Yeniden yapılacak bir bilirkişi raporu ile olayın kusur durumuna açıklık getirilebilir" dedi.

Duruşma Nereye Gidiyor?

Hakim, davanın seyrini etkileyecek orijinal görüntülerin Jandarma Kriminal laboratuvarına gönderilmesi ve netleştirilmesinin ardından İTÜ bilirkişi heyetinden ek rapor istenmesine karar verdi. Duruşma, bu süreç nedeniyle ertelendi.

Kaza Hakkında Bilgiler

Olay, 15 Ocak 2023'te gerçekleşti. Can Karaoğul’un 34 ECJ 642 plakalı otomobili, Acıbadem Kavşağı yakınında motosiklete çarptı. Çarpma sonrası sürüklenen Gül, olay yerinde hayatını kaybetti. Karaoğul, kazadan sonra tutuklandı ama daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Karaoğul'un olay anında 2,37 promil alkollü olduğu ve "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABB Başkanı Mansur Yavaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
MİT, Hamas ile İstihbarat Diplomasisiyle 5 Taylandlı Rehineyi Kurtardı
3
Kuru Cilt: Böbrek Hastalıklarının Habercisi Olabilir
4
FETÖ'ye Bağlı 'Emniyet İmamı'na 22,5 Yıl Hapis İstemi
5
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Yargısı Yalnızca Milletin Hizmetindedir
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset ve Gazetecilikte Ayrıcalıklara Dikkat Çekti

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!