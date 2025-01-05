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Üsküdar'da Motosikletin Çarptığı Polis Memuru Ağır Yaralandı

Üsküdar'da trafik kazasına müdahale ederken motosiklet çarpan polis memuru ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 23:41
Üsküdar'da Motosikletin Çarptığı Polis Memuru Ağır Yaralandı

Üsküdar'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, olay yerine giden alandaki polis memuru motosiklet çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Kuzguncuk sahil yolu'nda gerçekleşti. Bir trafik kazasına müdahale etmek için yolun karşısına geçmek isteyen polis memuruna, G.D. (19) isimli motosiklet sürücüsü çarptı.

Olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen polis memuru, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Buna ek olarak, olaya karışan motosiklet sürücüsü G.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.

Üsküdar'da trafik kazasına müdahale etmek için yolun karşısına geçmek isterken motosikletin...

Üsküdar'da trafik kazasına müdahale etmek için yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı polis memuru ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memuru hastaneye kaldırıldı.

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