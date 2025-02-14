Üsküdar'da Park Halindeki Araca Vahşet: Ayna ve Silecekler Kırıldı

Üsküdar'da meydana gelen bir olay, otopark sorunlarının ne kadar ciddiye alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Zeynep Kamil Mahallesi'nde garaj önüne park edilen bir otomobil, 2 kişinin öfkesiyle karşılaştı. Aracının geçişine engel olan park halindeki bu otomobil, sürücüleri oldukça rahatsız etti.

Olayın ardından sinirlenen iki kişi, garajın önündeki araca zarar vermeye karar verdi. Önce otomobilin aynalarını ayaklarıyla kıran şahıslar, daha sonra sileceklerini de elleriyle parçalamaktan çekinmedi. Bu akıl almaz olay cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu tür olayların önüne geçilmesi için daha bilinçli bir toplumsal yaklaşım sergilenmesi gerektiği aşikar. Olayın detayları ise hâlâ araştırılmakta.