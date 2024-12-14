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Üsküdar'da Park Halindeki Otomobil Yangını

İstanbul Üsküdar'da park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 04:14
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 04:14
Üsküdar'da Park Halindeki Otomobil Yangını

İstanbul Üsküdar'da Park Halinde Yangın

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak üzerinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde fark edildi.

Çevredeki insanların durumu haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ne yazık ki, yangının etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

Bu tür olaylar, özellikle araçların park alanlarındaki güvenliğine dair endişeleri artırıyor.

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