Üsküdar'da Polis Memuruna Saldırı: Baba ve Oğlu Yaralandı

Üsküdar'da Çekiçli Saldırı ve Silahlı Karşılık

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde meydana gelen olayda, bir polis memuru görev esnasında Bulgurlu Mahallesi'nde Y.T.O. tarafından çekiçle saldırıya uğradı. Olay, Söğütlü Çayır Caddesi'nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Polis memurunun kafasından yaralandığı bu akıl almaz saldırıya, Y.T.O.'nun oğlu K.O. da dahil oldu. K.O., polisin uyarısına rağmen aracın kapısını açarak silahla ateş etti. Bu durum üzerine, olay yerinde bulunan diğer polis memuru, saldırıyı durdurmak için silahını ateşledi ve sonucunda baba-oğlu yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralanan polis memuru ile baba ve oğlu, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Üsküdar'da görevli polis memurunun kafasından çekiçle darbe aldığı olayda baba ve oğlu, polise silahla karşılık vermeleri üzerine yaralı olarak etkisiz hale getirildi.