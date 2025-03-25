Üsküdar'da 'Salıncak Oyunu' Müzik Eşliğinde Sahnelendi

Üsküdar Baraka Sanat ve Kahve'de sergilenen 'Salıncak Oyunu', müzik eşliğinde sanatseverlere keyifli anlar sundu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:13
Üsküdar'da 'Salıncak Oyunu' Müzik Eşliğinde Sahnelendi

Üsküdar'da 'Salıncak Oyunu' Müzik Eşliğinde Sahnelendi

Karagöz sanatının vazgeçilmez örneklerinden olan 'Salıncak Oyunu', Üsküdar Baraka Sanat ve Kahve'de izleyiciyle buluştu. Bu eşsiz deneyim, piyano ve udun muhteşem uyumuyla renklendi.

Hayali Usame Varol'dan Anlamlı Açıklamalar

Oyun boyunca Usame Varol hayali, İbrahim Baki Akıllı yardak, İsmail Bedirhan Doğanpınar udi ve Malik İnanç piyano sanatçısı olarak sahnede yer aldılar. AA muhabirine yaptığı açıklamada Varol, Karagöz oyununun orijinalinde müzikle icra edilen bir sanat dalı olduğunu vurgulayarak, “Bugün de piyano ve ud eşliğinde performans gösterdik. Hem oyuna eşlik ettiler hem de tiplemelerin şarkılarını sundular.” dedi.

Sadece Ramazan'a Mahkum Olmamalı

Varol, Karagöz sanatına Ramazan ayında artan ilginin kendilerini sevindirdiğini ancak bunun sadece ramazan dönemiyle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti. “Geçmişte bu sanat, hayatın tüm anlarında icra edilirdi. Teknolojinin gelişmesiyle bu sanatın önemi biraz azalmış olsa da, ‘sadece Ramazan oyunudur’ gibi bir tanım doğru değil.” şeklinde görüş bildirdi.

Doğaçlama Kalitesi ile İzleyiciyi Çekmek

Oyunun tasvir ve tiplerinin eski görünmesine rağmen, oynatıcının hayal gücüyle izleyicinin gündeminin harmanlanabileceğine dikkat çeken Varol, “Biz klasik oyunları güncelleyerek, izleyiciyi daha fazla sahneye çekiyoruz.” diye ekledi.

Afet Bilinci Eğitimi ve Eğitim Oyunları

Usame Varol, çocuklara yönelik eğitim projeleri hakkında bilgi verirken, Kızılay Akademi ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilen afet bilinci eğitimine değindi. Çocukların deprem bilincini interaktif bir şekilde öğrenmelerinin sağlandığını ifade etti. “Bilim, teknoloji ve afet eğitimi gibi konuları Karagöz üzerinden aktararak çocukların dünyasında önemli farkındalıklar yaratmayı hedefliyoruz.” dedi.

Piyanist Malik İnanç’tan Değerlendirme

Piyanist Malik İnanç ilk kez böyle bir gösteriyle sahne aldığını belirterek, “Bu deneyim çok tatmin ediciydi. Geleneksel sanat ve kültür ögelerinin harmanlandığı bu eser izleyicilere keyifli anlar sundu.” şeklinde görüş bildirdi. Gelecek gösteriler için de umutlu olduğunu ifade eden İnanç, “Bu tür özgün çalışmalar Türkiye’ye çok uygun ve yeni bakış açıları kazandırıyor.” dedi.

Musikili Karagöz örneği olan bu gösteri, sadece yetişkinler için sahnelendi ve katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Karagöz sanatının kadim oyunlarından "Salıncak Oyunu", Üsküdar Baraka Sanat ve Kahve'de...

Karagöz sanatının kadim oyunlarından "Salıncak Oyunu", Üsküdar Baraka Sanat ve Kahve'de sanatseverlerle buluştu.

Karagöz sanatının kadim oyunlarından "Salıncak Oyunu", Üsküdar Baraka Sanat ve Kahve'de...

Karagöz sanatının kadim oyunlarından "Salıncak Oyunu", Üsküdar Baraka Sanat ve Kahve'de sanatseverlerle buluştu.

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