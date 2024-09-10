Üsküdar'da Silahlı Saldırı: Kozmetik Firması Sahibi Hayatını Kaybetti

Silahlı Saldırı Üsküdar'ı Şokta

Üsküdar'da meydana gelen olayda, kemal Çağlar Temel, kendi kozmetik iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Olayın Ayrıntıları

Burhaniye Mahallesi, Abdullahağa Caddesi'nde gerçekleşen saldırı anında, motosikletle iş yerine gelen Temel, cerrahi maske takan bir kişi tarafından ateş açıldı.

Olayın hemen ardından durumun bildirilmesiyle birlikte polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan müdahale sonucunda, sağlık görevlileri Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganı yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Temel'in cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.