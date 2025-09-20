Üsküdar'da Tekne-Gemi Çarpışmasında 3 Kişiye Adli Kontrol

Üsküdar'daki tekne ile Panama bayraklı yük gemisi çarpışmasında kaptanlar ve bir şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:21
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yolcu taşıyan tekne ile Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpışmasına ilişkin olarak gözaltına alınan iki kaptan ile daha sonra yakalanan bir şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturmaya konu olan özel bir şirkete ait Kamil Sayın isimli yolcu teknesi ile Artvin isimli yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan tekne ve kuru yük gemisinin kaptanları, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüpheliler hakkında, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan bir diğer şüpheli hakkında ise suç üstlenme suçundan; yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Ne olmuştu?

Özel bir şirkete ait Kamil Sayın adlı yolcu teknesi ile Artvin adlı yük gemisi, henüz bilinmeyen nedenle dün saat 20.30 sıralarında çarpıştı. Kazayı bildiren ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine intikal etti. Yolcu teknesi emniyetle Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak yolcular tahliye edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor; gözaltılar ve adli işlemler bu kapsamda devam etmektedir.

