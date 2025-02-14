Üsküdar'da Toprak Kaymasına İlişkin Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Toprak Kayması Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Üsküdar'da Sürüyor

Üsküdar'ın Küplüce Mahallesi'nde, bitişik iki binanın bahçe kısmında dün akşam saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle hasar tespit çalışmaları hızla devam ediyor. Olayın ardından iki bina tahliye edilerek zabıta ve polis ekipleri bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla nöbet tutmaya başladı.

Kayıp taşıyan binaların çevresinde gerçekleştirilen incelemelerde, toprakla birlikte kopan dev kaya parçalarının yaklaşık 50 metre aşağıdaki zemine düştüğü tespit edildi. Bu durum, olası başka kaymalara karşı endişeleri artırıyor.

Bina Sakinlerinden Korku Dolu Anlar

Bina sakinlerinden Hatice Aytekin, olayı AA muhabirine aktardı ve hemen dışarı çıktıklarını söyleyerek, "Evde oturuyordum, bir an büyük bir gürültü duyduk. Daha önce de birkaç kez parçaların koptuğunu görmüştük. 'Taş ocağı göçüyor' dedik ve hemen dışarı çıktık. İlaçlarımızı bile alamadan evden çıktık," şeklinde konuştu.

Bir diğer bina sakini Enver Gümrükçü ise, "Gürültü duyduğumda dışarı çıktım, herkes balkonlara çıkmıştı. Komşularımız 'toprak kayması oldu' dediler. Bina, tedbir amaçlı tahliye edildi," dedi.

Mahalle Muhtarından Uyarı

Küplüce Mahallesi muhtarı Mustafa Kerim, olay yerinin geçmişte bir taş ocağı olduğunu ve bölgedeki evlerin eski yapılar olduğunu belirtirken, toprak kaymasının devam etmesi durumunda daha da kötü sonuçlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu. Kerim, "Çökmeye başladıysa bunun devamı gelecektir. Yan binalar da şu anda tehlike altında. Bir önlem alınmazsa can kaybı yaşanabilir. Yeterli tedbirler alınmalı," ifadelerini kullandı.

Olayın Gelişimi

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı ve çıkan gürültü sonucu bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkmak zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edilerek, iki bina tahliye edilip mühürlenmiştir.

Üsküdar Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak'ta dün akşam saatlerinde bitişik 2 binanın, bahçe kısmında meydana gelen toprak kayması nedeniyle binalar tahliye edildi.

Üsküdar Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak'ta dün akşam saatlerinde bitişik 2 binanın, bahçe kısmında meydana gelen toprak kayması nedeniyle binalar tahliye edildi.