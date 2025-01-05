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Üsküdar'da Trafik Kazası Sonrası Kamyon Şoförü Darbede Bulundu

Üsküdar'da kamyon şoförü, trafik kazasında tartıştığı sürücüyü darbedip kaçarken yakalandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 12:25
Üsküdar'da Trafik Kazası Sonrası Kamyon Şoförü Darbede Bulundu

Üsküdar'da Şok Edici Bir Kaza ve Sonrası

Üsküdar'da, 2 Ocak tarihinde meydana gelen bir trafik kazası ardından kamyon şoförü, tartıştığı sürücüyü darbetti. Olay, Altunizade bölgesinde yaşandı ve sonrasında gelişen olaylar büyük bir endişeye yol açtı.

Kaza ve Kaçış

S.G. yönetimindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle bir otomobile çarptı. Kazanın ardından panikleyen şoför, kaçma girişiminde bulunarak, sokakta tartışmaya girdiği başka bir sürücüyü darbetti. Ardından, yola devam ederken kaldırıma çıkarak park halindeki bir motosiklete çarptı.

Takip ve Tehdit

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde, kendisini takip eden motosikletliyi fark eden S.G., durarak bu kişiyi tehdit etti ve motosikletin anahtarını alarak kamyonu ile olay yerinden kaçtı.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tanımladı. Yapılan araştırmalar sonucunda S.G.’nin kullandığı kamyonun daha önce trafikten men edildiği ortaya çıktı.

Gözaltı ve Yasal Süreç

Piyasa emniyet güçleri, S.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet şubesindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit", "hakaret", "yağma" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Olayların gelişimi, bir aracın kamerası tarafından kaydedildi ve bu görüntüler, olaya dair önemli kanıtlar sağladı.

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