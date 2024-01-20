Üsküdar'da yangın paniği: 4 katlı otoparkta yangın çıktı

Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda yangın çıktı. İstanbul Üsküdar'daki otoparkta başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Üsküdar'da yangın paniği: 4 katlı otoparkta yangın çıktı
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Çengelköy Mahallesi'ndeki Şenol Güneş Parkı'nın altında bulunan 4 katlı otoparkta saat 13.00 civarında yangın çıktı. Yangının otoparkın deposunda başladığı söyleniyor. Yangın nedeniyle eksi 2 ve eksi 3'üncü katlarda koyu duman oluştu.

Çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine çağrıldı. Polis ekipleri, çevredeki vatandaşları uzak tutarak güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı ancak bazı araçlar zarar gördü. Yangın hakkında konuşan Fatih Başaran, "Depoyu açtık, duman çıktığını gördük. Aracını çıkaranlar oldu ama içeride araçlar da var." diye anlattı.

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