Üsküdar'da Yeni Kreş Açılışı ve Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Üsküdar Belediye binası önünde gerçekleştirilen törende, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreşlerin önemine dikkat çekti. İmamoğlu, her yatırımın İstanbul’un gelişimine katkı sağladığını belirterek, kreşlerin ruhsal ve toplumsal gelişim üzerindeki etkisini vurguladı.

Kreşler Mega Projeler Arasında

İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Kreşlerin her birisi, benim için mega projedir. Çünkü oradan çıkacak cevherler, orada aldıkları eğitimle yarınlarda ülkemize değer katacak çalışmalara imza atacaklar," dedi. İBB'nin şu anda 106 kreşi bulunduğunu ve **10 binin üzerinde çocuğun** hayatlarına eşit bir başlangıç yaptığını aktardı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Açıklamalarda Bulundu

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise, belediye çalışanlarının refahının önemine değinerek, "İlk kreşimizi belediye binasının içerisinde açtık. Çalışanlarımızın çocuklarını güvenle emanet edebileceği yerler oluşturmak bizim için büyük bir mutluluk," ifadesini kullandı.

Temel Atma Töreni

Törenin sonunda İmamoğlu, Dedetaş ve beraberindekiler, Üsküdar Belediyesinin İcadiye Mahallesi'ndeki ikinci kreşinin temeline harç dökerek temel atma işlemini gerçekleştirdi.

Bu yeni kreş, çocukların huzurlu bir ortamda eğitim alması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye binasındaki kreşin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye binasındaki kreşin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.