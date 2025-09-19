Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile 'Artvin' Yük Gemisi Çarpıştı: 12 Yaralı

Olay

Üsküdar Salacak önlerinde saat 20.30 sıralarında, özel bir şirkete ait 'Kamil Sayın' isimli yolcu teknesi ile Panama bayraklı 'Artvin' isimli kuru yük gemisi henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Müdahale ve Tahliye

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları bölgeye intikal etti. Yolcu teknesi emniyetle Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak yolcular tahliye edildi.

Yaralılar ve Hastane Müdahalesi

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, yaralananlardan 8'inin genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gemi Hareketleri

Tahliyenin ardından 'Kamil Sayın' yolcu teknesi Harem'e yanaştırıldı. 'Artvin' isimli gemi ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Sarıyer Büyükdere'ye çekildi.

Görüntüler ve Tanıklar

Kazanın hemen ardından teknedeki yolcuların yaşadığı korku ve panik cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde bazı yolcuların yük gemisinin mürettebatına tepki gösterdiği, can yeleklerini giydikleri ve yaralılar için doktor talep ettikleri görüldü.

Soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kazaya karışan 'Kamil Sayın' yolcu teknesi ve 'Artvin' kuru yük gemisinin kaptanları hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kurum Açıklamaları

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, kazaya karışan gemilerin Boğaz trafik hattından çekildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.