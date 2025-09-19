Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile 'Artvin' Yük Gemisi Çarpıştı — 12 Yaralı

Üsküdar Salacak'ta 'Kamil Sayın' yolcu teknesi ile Panama bayraklı 'Artvin' kuru yük gemisi çarpıştı; 12 kişi yaralandı, iki kaptan hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 23:10
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile 'Artvin' Yük Gemisi Çarpıştı — 12 Yaralı

Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile 'Artvin' Yük Gemisi Çarpıştı: 12 Yaralı

Olay

Üsküdar Salacak önlerinde saat 20.30 sıralarında, özel bir şirkete ait 'Kamil Sayın' isimli yolcu teknesi ile Panama bayraklı 'Artvin' isimli kuru yük gemisi henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Müdahale ve Tahliye

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları bölgeye intikal etti. Yolcu teknesi emniyetle Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak yolcular tahliye edildi.

Yaralılar ve Hastane Müdahalesi

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, yaralananlardan 8'inin genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gemi Hareketleri

Tahliyenin ardından 'Kamil Sayın' yolcu teknesi Harem'e yanaştırıldı. 'Artvin' isimli gemi ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Sarıyer Büyükdere'ye çekildi.

Görüntüler ve Tanıklar

Kazanın hemen ardından teknedeki yolcuların yaşadığı korku ve panik cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde bazı yolcuların yük gemisinin mürettebatına tepki gösterdiği, can yeleklerini giydikleri ve yaralılar için doktor talep ettikleri görüldü.

Soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kazaya karışan 'Kamil Sayın' yolcu teknesi ve 'Artvin' kuru yük gemisinin kaptanları hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kurum Açıklamaları

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, kazaya karışan gemilerin Boğaz trafik hattından çekildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Artova'da motosiklet kazası: Sürücü Uğur Aydan (32) hayatını kaybetti
2
Hatayspor 2-2 Boluspor | Almeida: 'Kaybetmiş Gibi Hissediyoruz'
3
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile 'Artvin' Yük Gemisi Çarpıştı — 12 Yaralı
4
Rusya: Gazze'de Derhal Ateşkes ve İnsani Yardım Sağlanmalı
5
Macron: Fransa 22 Eylül'de Filistin Devleti'ni Tanıyacak
6
Manipur'da Paramiliter Araca Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı
7
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Kuru Yük Gemisi Çarpışması: Bakanlık'tan Açıklama

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek