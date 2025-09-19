Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Yük Gemisi Çarpıştı: 8 Yaralı

Üsküdar'da 'Kamil Sayın' yolcu teknesi ile Panama bayraklı 'Artvin' yük gemisinin saat 20.30'da çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 22:02
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Yük Gemisi Çarpıştı: 8 Yaralı

Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Yük Gemisi Çarpıştı: 8 Yaralı

İstanbul Valiliği açıklaması

İstanbul Valiliği, Üsküdar'da yolcu teknesi ile Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde, özel bir şirkete ait Kamil Sayın isimli yolcu teknesi ile Artvin isimli yük gemisi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Olay yerine müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ulaştırma ve soruşturma

İstanbul Valiliği açıklamasında, kazaya karışan gemilerin Boğaz trafik hattından çekildiği ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Yük Gemisi Çarpıştı: 8 Yaralı
2
İGEF'25 Gala Yemeği Başkentte Bir Araya Getirdi
3
Ümit Özdağ Adana'da: Seyhan, Büyükşehir ve Şehit Aileleriyle Buluştu
4
Ordu'da Kıbrıs Gazisi Ünal Aktürk Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Milas'ta Orman Yangınına Çok Yönlü Müdahale: Gece Boyu Mücadele
6
Şam'ın Ateybe Bölgesinde Toplu Mezardan 75 Ceset Daha Çıkarıldı
7
ABD: Suriye'de DEAŞ'ın Üst Düzey İsmi Omar Abdul Qader Öldürüldü

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek