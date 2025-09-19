Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Yük Gemisi Çarpıştı: 8 Yaralı

İstanbul Valiliği açıklaması

İstanbul Valiliği, Üsküdar'da yolcu teknesi ile Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde, özel bir şirkete ait Kamil Sayın isimli yolcu teknesi ile Artvin isimli yük gemisi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Olay yerine müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ulaştırma ve soruşturma

İstanbul Valiliği açıklamasında, kazaya karışan gemilerin Boğaz trafik hattından çekildiği ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.