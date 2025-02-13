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Üsküdar'daki İmrahor Camisi Yeniden İbadete Açıldı

İmrahor Camisi, İstanbul Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliği ile restore edilerek ibadete açıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:29
Üsküdar'daki İmrahor Camisi Yeniden İbadete Açıldı

İmrahor Camisi İbadete Açıldı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan İmrahor Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde, kapsamlı restorasyon çalışmaları sonunda ibadete ve ziyarete açıldı.

Açılış, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer'in katılımı ile gerçekleştirildi. Üçer, burada yaptığı konuşmada, 'Bu eserlerin imarı, ihyası ve gelecek nesillere emanet edilmesi herkesin amacı' ifadelerini kullandı.

Restorasyon Süreci

Valilik ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen restorasyon çalışmaları, İmrahor Camisi İmamı Sıddık Bektaş'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Üçer, İstanbul genelinde şu anda 180'in üzerinde yapının restorasyonuna katkı sunduklarını belirtti.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, İmrahor Camisi'nin restorasyon maliyetinin büyük bölümünün Valilik kültür fonundan sağlandığını vurguladı. Yazıcı, tarihi yapıların güçlendirilmesi ve restorasyonunun önemine dikkat çekti.

Caminin Tarihi ve Önemi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da caminin kültürel ve tarihi önemine değinerek, 'Bu cami, beş asırlık bir emanettir' dedi. Ayrıca, camide engelli erişiminin sağlandığını ve yapının aslına uygun şekilde restore edildiğini belirtti.

İmrahor Camisi, 1597 yılında Sadrazam Cağalazade Sinan Paşa'nın mirahuru El-Hac Mehmed Ağa tarafından yaptırılmıştır. Tarihi eser, daha önce de pek çok restorasyon geçirmiştir.

Caminin Özellikleri

Kagir bir yapı olan İmrahor Camisi, kare planlı olup ahşap çatısı, mermer minberi ve kaplama mihrabı ile dikkat çekmektedir. Tek şerefeli minarenin kaidesi kesme taş iken, üst kısmı tuğladandır.

Caminin avlusunda ayrıca Başkadın Çeşmesi, İbrahim Paşa Su Terazisi ve bir sadaka taşı bulunmaktadır. İstanbul'un manevi mirası olarak önemli bir yer tutan İmrahor Camisi, asırlardır Müslümanların ibadet mekanı olmaya devam edecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Üsküdar'daki İmrahor Camisi...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Üsküdar'daki İmrahor Camisi, İstanbul Valiliğinin sponsorluğuyla tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ibadete ve ziyarete açıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Üsküdar'daki İmrahor Camisi...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Üsküdar'daki İmrahor Camisi, İstanbul Valiliğinin sponsorluğuyla tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ibadete ve ziyarete açıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, açılış programına katılarak konuşma yaptı.

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