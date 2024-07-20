Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camii avlusunda aşure dağıtıldı

Hacı Ahmet Ünal Vakfı bünyesindeki "Bir Gençlik Hareketi" üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla tarihi Valide-i Cedid Camii avlusunda aşure...

Yayın Tarihi: 20.07.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 22:43
Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camii avlusunda aşure dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - Hacı Ahmet Ünal Vakfı bünyesindeki "Bir Gençlik Hareketi" üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla tarihi Valide-i Cedid Camii avlusunda aşure dağıttı.

Hareket üyeleri, muharrem ayı nedeniyle cami avlusunu balon ve ışıklarla süsledi. Vakıf gönüllüleri tarafından çocuklara resim çizme ve yüz boyama etkinliği yaptırılırken, aynı zamanda aşure, patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı.

Bir Gençlik Hareketi Başkanı Dr. Muhammed Fatih Ertaş, etkinlikle ilgili AA muhabirine şunları söyledi:

"Hacı Ahmet Ünal Vakfı çatısı altında hizmet veren Bir Gençlik Hareketi olarak, ramazan ayı boyunca Ramazan Şenlikleri yaptık. Çocukların bize yoğun talepte bulunmaları sonucunda bu tür etkinlikleri şölen halinde her ay yapmaya karar verdik. Muharrem ayı nedeniyle de aşure pişirip, çocuk ve gençlerde bir farkındalık yaratıp, manevi cami ortamında böylesi bir şenlik gerçekleştiriyoruz."

Hacı Ahmet Ünal Vakfı bünyesindeki "Bir Gençlik Hareketi" üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla tarihi...

Hacı Ahmet Ünal Vakfı bünyesindeki "Bir Gençlik Hareketi" üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla tarihi Valide-i Cedid Camii avlusunda aşure dağıttı.

Hacı Ahmet Ünal Vakfı bünyesindeki "Bir Gençlik Hareketi" üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla tarihi...

Hacı Ahmet Ünal Vakfı bünyesindeki "Bir Gençlik Hareketi" üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla tarihi Valide-i Cedid Camii avlusunda aşure dağıttı.

Hacı Ahmet Ünal Vakfı bünyesindeki "Bir Gençlik Hareketi" üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla tarihi...

Hacı Ahmet Ünal Vakfı bünyesindeki "Bir Gençlik Hareketi" üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla tarihi Valide-i Cedid Camii avlusunda aşure dağıttı.

Hacı Ahmet Ünal Vakfı bünyesindeki "Bir Gençlik Hareketi" üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla tarihi...

Hacı Ahmet Ünal Vakfı bünyesindeki "Bir Gençlik Hareketi" üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla tarihi Valide-i Cedid Camii avlusunda aşure dağıttı.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyeti olan başvuruya koşacak! Belediyeye çok sayıda otobüs şoförü alımı yapılacak

Dolar borçlananlara büyük şok! Yargıtay son noktayı koydu: Borç alırken bunu bilmiyorlardı

Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı

Her kahvaltıda yeniyor ancak zararını bilen yok! Böbrek yetmezliğine kadar götürüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Dolar borçlananlara büyük şok! Yargıtay son noktayı koydu: Borç alırken bunu bilmiyorlardı

Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı

Tapusu olanlara 90 günlük son süre! 81 ildeki tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor

İşsizlik oranı bu illerde tavan yaptı! Çalışan yok, kimse iş bulamıyor

EYT'li emekliler kara kara düşünecek! Maaş zamlarında kimsenin bilmediği kara haber geldi

O ilde yaş sınırı kalktı, tamamen ücretsiz oldu! 2 ay daha girişlere para alınmayacak

Her kahvaltıda yeniyor ancak zararını bilen yok! Böbrek yetmezliğine kadar götürüyor

Limon deyip geçmeyin! Bu faydasını ilk kez duyacaksınız: Kilo kilo limon aldıracak tarif

Ehliyeti olan başvuruya koşacak! Belediyeye çok sayıda otobüs şoförü alımı yapılacak

Emlak Fiyatları uçup kaçarken, Milli Emlak'tan yeni müjde! 23- 24 Temmuz’da arsa zengini olacaksınız!

Çok stresli hissettiğiniz an hemen bu hareketi yapın! Sadece 5 dakikada kuş gibi hafifletiyor

O ilde lıkır lıkır çeşme suyu içebilirsiniz! Keşke burada da olsa dedirten müjde geldi