Üsküdar'daki Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Serbest Bırakıldı

Üsküdar'da Motosiklet Kazası
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, polis memuruna çarpan motosikletin sürücüsü G.D. (19), gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kuzguncuk sahil yolunda, hasarlı trafik kazasına müdahale etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuruna çarpan G.D., olay sonrası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hukuki Süreç
Bunun üzerine sulh ceza hakimliği, G.D.'nin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti. Olay anında polis memurunun durumu ise oldukça ciddiydi; kazadan sonra ağır yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, kazanın ardından gerekli soruşturmanın sürdüğünü ve kazaya karışan motosikletin detaylarını incelediğini belirtti.