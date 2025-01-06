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Üsküdar'daki Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Serbest Bırakıldı

Üsküdar'da polis memuruna çarpan motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:18
Üsküdar'daki Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Serbest Bırakıldı

Üsküdar'da Motosiklet Kazası

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, polis memuruna çarpan motosikletin sürücüsü G.D. (19), gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kuzguncuk sahil yolunda, hasarlı trafik kazasına müdahale etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuruna çarpan G.D., olay sonrası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hukuki Süreç

Bunun üzerine sulh ceza hakimliği, G.D.'nin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti. Olay anında polis memurunun durumu ise oldukça ciddiydi; kazadan sonra ağır yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, kazanın ardından gerekli soruşturmanın sürdüğünü ve kazaya karışan motosikletin detaylarını incelediğini belirtti.

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